کره شمالی نسبت به توقیف کشتی خود توسط پاناما واکنش نشان داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از "سی ان ان" ، کره شمالی با صدور بیانیه ای به توقیف کشتی این کشور توسط مقامات پاناما اعتراض کرده و خواستار آزادی این کشتی و خدمه آن شد.

در بیانیه کره شمالی که بعد از گذشت چهار روز از توقیف این کشتی صادر شده است ذکر شده است که این کشتی حامل تسلیحات نظامی اسقاطی هستند که بعد از اسقاط در کره شمالی در حال برگرداندن به کوبا بودند و این اقدام بر اساس یک قرارداد قانونی بین المللی صورت گرفته است.

در این بیانیه آمده است مقامات پاناما ابتدا به بهانه پیدا کردن مواد مخدر به این کشتی حمله کردند اما بعد از اینکه چیزی نیافتند برای توجیه اقدامشان مسئله را طور دیگری طرح کردند.

چهار روز قبل مقامات پاناما مدعی شدند که یک کشتی کره شمالی را که حامل تسلیحات موشکی قاچاق به مقصد کوبا بوده است را در آبهای این کشور توقیف کرده اند.

روز گذشته هم دولت کوبا اعلام کرد که این کشتی شاما قطعات نظامی مستهلک بوده است.