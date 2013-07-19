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۲۸ تیر ۱۳۹۲، ۱۲:۱۹

مهر بررسی می کند؛

واردات گلستان ترمز کشید/ گشایش دروازه های جدید صادراتی

واردات گلستان ترمز کشید/ گشایش دروازه های جدید صادراتی

گرگان - خبرگزاری مهر: روند واردات انواع محصولات به گلستان در سالجاری ترمز کشید و با کاهش محسوسی نسبت به سال قبل همراه بود.

به گزارش خبرنگار مهر، افزایش 47 درصدی میزان صادرات و کاهش 64 درصدی حجم واردات کالاهای گمرکی به گلستان در سه ماه اول امسال حکایت از برنامه ریزی برای تقویت تولید ملی و صادارت به شمار می رود.
 
مدیرکل گمرکات گلستان در این زمینه می گوید: در سه ماه اول سالجاری یک میلیون و 362 هزار و 986 کیلوگرم کالا به ارزش سه میلیون و 195 هزار و 193 دلاز از گمرک مرزی اینچه برون وارد کشور شده است.
 
شهریار شهریاری به خبرنگار مهر گفت: این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر وزن 64 درصد و از نظر ارزش 50 درصد کاهش داشته است.
 
وی عنوان کرد: ارزش هر کیلوگرم کالای وارداتی در سه ماهه امسال 2.3 دلار بوده درحالیکه سال گذشته معادل 1.69 دلار بوده است.
 
وی اظهار داشت: کشورهای مبداء واردات در سه ماهه اول امسال شامل چین، ترکمنستان، پاکستان و ترکیه بوده و اقلام عمده واردات نیز شامل، ید، برنج، پروفیل، یوپی وی سی، سایر وسایل نیمه هادی حساس در برابر نور و دیودهای ساطع نور غیر از پانلهای خورشیدی، سیستم کنترل و مونیتورینگ، فریم و اشیاء پلاستیکی بوده است.
 
افزایش 49 درصدی ارزش صادرات
 
مدیرکل گمرکات گلستان درعین حال تصریح کرد: میزان صادرات گمرکی در سه ماهه اول سالجاری 79 میلیون و 71 هزار و 338 کیلوگرم بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 23 درصد کاهش داشته است.
 
وی افزود: ارزش صادرات در سه ماهه اول سالجاری نیز 71 میلیون و 229 هزار و 69 دلار بوده و نسبت به مدت مشابه سال قبل 49 درصد افزایش داشته است.
 
شهریاری گفت: آهن آلات، سایر مواد غذایی، مصنوعات پلاستیکی، گل و گیاه تازه زینتی، اشیای پلی اتیلنی، پلی اتیلن، گوشت مرغ، تخم مرغ و سیمان 10 قلم اول کالای صادرات استان از نظر ارزش را تشکیل می دهد.
 
وی عنوان کرد: ارزش هر کیلوگرم کالای صادراتی امسال و سال گذشته به ترتیب 0.90 دلار و 0.46 دلار بوده است.
 
شهریاری درباره کشورهای مقصد صادراتی نیز گفت: ترکمنستان، عراق، افغانستان، قزاقستان، تاجیکستان، پاکستان، هنگ کن، ویتنام، فدارسیون روسیه، اکراین، کویت، تایوان، ازبکستان، گرجستان و تونس کشورهای هدف صادراتی بوده است.
 
صادرات 60 درصد کالاها از گمرک اینچه برون
 
وی درباره مبادی صادراتی گمرکات استان گفت: 60.8 درصد صادرات استان از گمرک اینچه برون، 20.8 درصد از پایانه صادراتی گنبد، 10.3 درصد از گمرک بندرترکمن و 8.0 درصد از پایانه صادراتی گرگان صادر شده اند.
 
رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان گلستان نیز گفت: صادرات استان طی دوماه اول سال جاری 41 درصد افزایش یافت و صادرات استان در مدت مشابه سال قبل 36 میلیون و 518 هزار دلار بوده که این رقم به 51 میلیون و 336 هزار دلار در سالجاری رسیده است.
 
یدالله وفایی با اشاره به میزان واردات استان در دو ماهه اول امسال گفت: میزان واردات استان به لحاظ ارزش 47 درصد كاهش یافته است. 
 
وی عمده اقلام صادراتی استان گلستان را رب گوجه فرنگی، پنیر ، سیمان، میلگرد و  آهن آلات، مواد غذایی، مصنوعات پلاستیکی و تخم مرغ نام برد. 
 
وجود امنیت برای سرمایه گذاری در گلستان
 
وفایی گفت: کشورهای مقصد صادراتی به ترتیب میزان صادرات، ترکمنستان، عراق، افغانستان، قزاقستان، تاجیکستان،  روسیه  و پاکستان بوده است.
 
وی افزود: تفکر مدیریت استان حمایت از صنعت و تولیدات داخل استان است و امنیت کافی برای سرمایه‌گذاری در گلستان وجود دارد.
 
بررسی برآیند صادرات و واردات گلستان نشان از آن دارد که دروازه های جدیدی برای کالاهای صادراتی استان گلستان ایجاد شده و شمار کشورهای هدف صادراتی در سالجاری افزایش یافته است.
 
همچنین کاهش میزان وارداتی، تلاشی در راستای تقویت تولید ملی و حمایت از تولید داخلی است که بخشی از این برنامه با جلوگیری از واردات برخی کالاهای غیر اساسی محقق شده است.
کد مطلب 2099979

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