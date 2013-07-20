تصویب بودجه دانشگاه آزاد/ افزایش شهریه و حقوق کارکنان

به گزارش خبرنگار مهر، اواخر هفته گذشته بود که نخستین جلسه هیأت امنای دانشگاه آزاد با چندین ماه تاخیر بالاخره برگزار شد.

این جلسه در دفتر مجمع تشخیص مصلحت نظام با حضور تمام اعضا از جمله آیت الله هاشمی رفسنجانی (رئیس هیأت امنا)، حجت الاسلام محمدیان، حجت الاسلام سید حسن خمینی، وزیر بهداشت، بهمن یزدی صمدی، فریدون عزیزی، حمید میرزاده، کامران و فرهاد دانشجو تشکیل شد.

در این جلسه مصوبات متعددی از سوی اعضا مورد تایید قرار گرفت که مهمترین آن تصویب بودجه دانشگاه، شهریه و افزایش حقوق کارمندان دانشگاه آزاد اسلامی بود. با اینکه افزایش 20 درصدی شهریه دانشگاهها توسط وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مورد تایید قرار گرفته بود اما این افزایش بودجه برای دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی لحاظ نشد و این خبر خوشی برای دانشجویان این دانشگاه خواهد بود.

در این جلسه فرهاد دانشجو، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی پیشنهاد تنها سه درصدی افزایش شهریه را برای رفاه حال دانشجویان این دانشگاه مطرح کرد که این پیشنهاد با توافق اعضای هیات امنا به تصویب رسید.

کاهش 17 درصدی شهریه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی در قیاس با افزایش 20 درصدی شهریه دیگر دانشگاهها برای تمام مقاطع و ورودیهای سالهای قبل و جدید از ترم مهرماه یعنی سال تحصیلی 92-93 لحاظ خواهد شد.

ذکر این نکته ضروری است که عدم افزایش 20 درصدی شهریه دانشجویان در وضعیت کنونی جامعه و درگیری مردم با تورم از مدتها پیش دغدغه مسوولان دانشگاه آزاد اسلامی به خصوص شخص ریاست این دانشگاه بود که خوشبختانه در این جلسه مصوب شد و بار نگرانی افزایش شهریه از دوش خانواده ها برداشته شد به طوریکه اگر برای مثال دانشجویی برای هر ترم یک میلیون تومان شهریه پرداخت می کرد حال با این افزایش 3 درصدی باید یک میلیون و 30 هزار تومان پرداخت کند.

بعد از لحاظ کردن رضایتمندی دانشجویان، نگاه هیات امنا و مسوولان دانشگاه آزاد اسلامی جلب رضایت کارمندان بود هر چند طی سالهای اخیر اقدامات متعددی برای رضایتمندیکارمندان در این دانشگاه انجام شده بود اما افزایش 25 درصدی حقوق کارمندان اتفاق خوش دیگری بود که در نخستین جلسه هیات امنا رقم خورد.

یکی دیگر از مصوبات این جلسه، پیشنهادی بود که از سوی مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامی درخصوص ظرفیت پذیرش دانشجو در سال تحصیلی 92-93 مطرح شد که این پیشنهاد نیز به تصویب رسید.

دانشگاه آزاد اسلامی برای نخستین بار در آخرین روزهای سال 91 بودجه سال جدید دانشگاه را به هیات امنای دانشگاه ارائه کرد و این اتفاق مورد تشویق اعضا قرار گرفت و در جلسه اخیر هیات امنا در سال 92 این بودجه مصوب شد.

تصویب چهار مصوبه مهم در جلسه اخیر هیات امنا در سال 92 نشان‌دهنده تعامل اعضای هیات امنا با هیات رئیسه دانشگاه برای تحقق اهداف عالی و رفع مسائل و مشکلات دانشگاهیان این دانشگاه است.