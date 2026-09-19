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۲۸ شهریور ۱۴۰۵، ۱۸:۴۵

واکنش چین به قانون جدید آمریکا علیه ایران و روسیه

واکنش چین به قانون جدید آمریکا علیه ایران و روسیه

چین از قانون جدید آمریکا که تحریم‌ها علیه روسیه را تشدید و اقدامات تجاری در قبال ایران را گسترش می‌دهد، انتقاد و اعلام کرد که پکن همواره با تحریم‌های یک‌جانبه واشنگتن مخالف بوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بلومبرگ، چین از قانون جدید آمریکا که تحریم‌ ها علیه روسیه را تشدید و اقدامات تجاری در قبال ایران را گسترش می‌ دهد و اواخر روز جمعه توسط دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا امضا شد، انتقاد کرد.

به گفته سخنگوی وزارت بازرگانی چین، پکن همواره با تحریم‌ های یک‌جانبه و آنچه «تحریم‌ های ثانویه» خوانده می‌ شود، مخالف بوده است.

بلومبرگ افزود: وزارت بازرگانی چین اعلام کرد که پکن «همواره با» تحریم‌های یک‌جانبه و ثانویه‌ ای که به تصویب شورای امنیت سازمان ملل نرسیده و فاقد مبنای حقوقی بین‌المللی هستند، مخالف است.

چین همچنین هشدار داد که اقدامات بعدی واشنگتن را زیر نظر خواهد داشت و «حق اتخاذ تمامی تدابیر لازم» برای حفاظت از منافع خود و شرکت‌ های چینی را برای خود محفوظ می‌دارد.

این بیانیه تنها چند روز پیش از دیدار ترامپ و شی جین‌پینگ در واشنگتن صادر شده است.

پیش از برگزاری این اجلاس، مقامات آمریکا و چین درباره مسائل تجاری و سایر موضوعات مورد اختلاف، گفتگوهایی انجام خواهند داد.

کد مطلب 6951815

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