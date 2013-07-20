پادشاه اردن وارد قاهره شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "عبدالله دوم" پادشاه اردن امروز وارد قاهره پایتخت مصر شد.

عبدالله دوم که حکومت خودش هم از درون مورد اعتراض و فشار اسلامگراها است در فرودگاه قاهره مورد استقبال "حازم الببلاوی" نخست وزیر دولت انتقالی مصر قرار گرفت.

بنا بر این گزارش، هدف از این سفر مذاکره با دولت موقت مصر درباره احیای روند مذاکرات سازش بین رژیم اسرائیل و تشکیلات خودگردان اعلام شده است.

مصر و اردن از کشورهایی بوده اند که برای مذاکرات سازش نقش میانجی بین رژیم اسرائیل و تشکیلات خودگردان فلسطینی ایفا می کنند و این سفر بلافاصله بعد از آن صورت می گیرد که "جان کری " وزیر خارجه آمریکا امروز مدعی شد که طرفین برای احیای روند سازش اعلام آمادگی کرده اند.

همچنین برخی تحلیلگران هدف از این سفر را مشروعیت دادن به دولت انتقالی مصر اعلام کرده اند.