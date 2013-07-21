80 درصد وظایف دامپزشکی کهگیلویه و بویراحمد به بخش خصوصی واگذار شده است

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محسن صادقی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت: این اقدام در راستای فرامین مقام معظم رهبری در خصوص اجرای اصل 44 قانون اساسی انجام شده است.

وی بیان کرد: هم اکنون فعالیت های همچون تشخیص بیماری، درمان، پیشگیری و نظارت بهداشتی بر کشتارگاهها و تهیه و توزیع فرآورده های دامی به بخش خصوصی واگذار شده است.

وی عنوان کرد: در مناطقی که بخش خصوصی حضور نداشته باشد این خدمات توسط بخش دولتی ارائه می شود.

صادقی اظهار داشت: در این راستا تعداد 13 باب داروخانه دامپزشکی، 15 باب کلنیک دامپزشکی، 10 باب مرکز مایه کوبی مستقل دام و طیور، یک باب آزمایشگاه تشخیص بیماریهای دامپزشکی، یک باب شرکت پخش دارو، واکسن و مواد بیولوژیک و یک باب شرکت ممیزی بهداشتی دامپزشکی مشغول ارائه خدمات به بهره برداران هستند.

وی بیان داشت: این مراکز خدماتی از قبیل کالبد گشائی، جراحی، عملیات مامایی، تشخیص آبستنی و ارائه دارو و واکسن های دامی به بهره برداران ارائه می نکنند.

مدیرکل دامپزشکی استان بیان کرد: در سه ماهه نخست سالجاری تعداد شش هزار و 964 نفر بهره بردار به این مراکز مراجعه کردند.

صادقی از کالبد گشایی تعداد 561 راس دام و تعداد 772 قطعه طیور و انجام 43 نمونه آزمایشگاهی جهت تشخیص بیماری در کلینیک های دامپزشکی بخش خصوصی استان خبرداد.

وی گفت: همچنین تعداد 33 هزار و 870 راس دام و تعداد 440 هزارو 840 قطعه طیور توسط مراکز بخش خصوصی دامپزشکی استان در این مدت معالجه شدند.





