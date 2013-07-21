مدرسه بدمينتون همدان مهر ماه امسال استعداديابي مي كند

فروزان اويسي در گفتگو با خبرنگار ورزشي مهر اظهار داشت: مدرسه بدمينتون همدان پس از استعداديابي بر روي داشته های خود كار خواهد کرد.

وی در ادامه با بیان اینکه هر رشته كمبودها و مشكلات خاص خود را دارد و در كنار آن نيز باید از توانمندي ها به خوبي استفاده كرد، گفت: خوشبختانه رشته بدمينتون در همدان مشكل خاصي ندارد.

اویسی افزود: اين ورزش علاقه مندان زيادي دارد كه در همین راستا يك سالن اختصاصي براي اين رشته در اختيار هيئت بدمينتون قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه این سالن داراي شش زمين است، گفت: تعداد سالن ها در سطح شهر براي علاقه مندان بسيار كم است.

اويسي ادامه داد: سالن اختصاصي بدمينتون در مجموعه ورزشي بانوان كه تازه احداث شده قرار دارد و بانوان روزهاي فرد در آنجا به تمرين و آموزش بدمينتون مشغول هستند.

نايب رئيس هيئت بانوان بدمينتون همدان بيان داشت: برگزاري كلاس هاي آموزشي و برگزاري مسابقات به مناسبت هاي مختلف از جمله برنامه هاي این هیئت است.

وي با بيان اينكه بدمينتون همدان داراي سالن اختصاصي و استاندارد است و قصد داشت امسال ميزباني كشوري بانوان را بگيرد، عنوان داشت: متاسفانه به دليل كمبود بودجه و تحريم ها فدارسيون نتوانست اين كار را انجام دهد.

اويسي با بيان اينكه رشته بدمينتون در سال گذشته در استان همدان 742 نفر عضو داشته، اظهار داشت: آمار تعداد اعضاي ورزشي رشته بدمينتون از اول امسال تاكنون 301 نفر است كه انتظار مي رود تا پايان امسال اين تعداد بيشتر شود.

نايب رئيس هيئت بانوان بدمينتون همدان در پايان سخنانش گفت: نسبت به سابقه اي كه رشته بدمينتون دارد تعداد سالن ها در شهر همدان كم و ابزار اين ورزش نيز تا حدودي مانند ديگر رشته ها گران است.