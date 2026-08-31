برگزاری نخستین فستیوال بزرگ بدمینتون کهگیلویه و بویراحمد در یاسوج

محمدعلی پادیز در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نخستین فستیوال بزرگ بدمینتون کهگیلویه و بویراحمد روز جمعه ۲۰ شهریورماه ۱۴۰۵ در مجتمع گردشگری بویِرلند یاسوج برگزار میشود و علاقهمندان به این رشته میتوانند در این رویداد ورزشی حضور پیدا کنند.
وی افزود: این فستیوال برای نخستینبار در استان برگزار میشود و با هدف توسعه و ترویج رشته بدمینتون، ایجاد نشاط اجتماعی، گسترش فرهنگ ورزش همگانی و همچنین شناسایی استعدادهای این رشته برنامهریزی شده است.
رئیس هیئت بدمینتون کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به جزئیات برگزاری مسابقات گفت: بخش اصلی این فستیوال شامل رقابتهای بدمینتون در رده سنی آزاد است و ورزشکاران علاقهمند میتوانند با ثبتنام در این رویداد در مسابقات شرکت کنند.
پادیز ادامه داد: مسابقات در کنار سایر برنامههای پیشبینیشده برای فستیوال برگزار میشود و شرکتکنندگان میتوانند در فضایی دوستانه و خانوادگی ضمن رقابت ورزشی، از امکانات رفاهی و تفریحی مجتمع گردشگری بویِرلند و طبیعت زیبای یاسوج نیز استفاده کنند.
وی تصریح کرد: برای نفرات و برگزیدگان مسابقات جوایز نفیسی در نظر گرفته شده است و تلاش داریم نخستین فستیوال بدمینتون استان علاوه بر ایجاد شور و نشاط، زمینهای برای شناسایی و معرفی استعدادهای جدید این رشته باشد.
رئیس هیئت بدمینتون استان با بیان اینکه برنامه فستیوال از ساعت ۹ صبح آغاز خواهد شد، گفت: حضور عموم مردم در این رویداد رایگان است و خانوادهها نیز میتوانند برای تماشای مسابقات و استفاده از برنامههای فستیوال در محل برگزاری حضور پیدا کنند.
پادیز تأکید کرد: ورزشکارانی که قصد شرکت در رقابتهای بدمینتون را دارند باید کارت بیمه ورزشی بدمینتون به همراه داشته باشند و به دلیل محدود بودن ظرفیت، علاقهمندان باید برای ثبتنام هرچه سریعتر اقدام کنند.
وی از ورزشکاران، خانوادهها، جوانان و علاقهمندان به بدمینتون دعوت کرد تا با حضور در این رویداد، نخستین فستیوال بزرگ بدمینتون کهگیلویه و بویراحمد را به یک روز متفاوت ورزشی، خانوادگی و بانشاط تبدیل کنند.
رئیس هیئت بدمینتون کهگیلویه و بویراحمد خاطرنشان کرد: علاقهمندان برای ثبتنام و کسب اطلاعات بیشتر میتوانند با شماره ۰۹۱۷۶۲۲۳۲۷۷ تماس بگیرند.
وی با بیان اینکه این فستیوال روز جمعه ۲۰ شهریورماه ۱۴۰۵ از ساعت ۹ صبح در مجتمع گردشگری بویِرلند یاسوج برگزار میشود، اضافه کرد; این فستیوال برای رده سنی شرکت در مسابقات آزاد و ورود عموم رایگان بوده و همراه داشتن کارت بیمه ورزشی بدمینتون برای شرکت در رقابتها الزامی است.
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