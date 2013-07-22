به گزارش خبرنگار مهر، رضا پدیدار امروز در نشستی خبری درباره آخرین وضعیت خودکفایی صنایع نفت و گاز ایران از کالا و تجهیزات خارجی، با اشاره به ائتلاف جدید سه انجمن صنفنی و تخصصی سازندگان، پیمانکاران و مشاوران مهندسی طرح های نفت و گاز، گفت: در مجموع این سه گروه صنفی بیش از یکهزار شرکت پیمانکاری، سازنده کالا و تجهیزات و مشاوران مهندسی عضویت دارند.



رئیس هیات مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت با تاکید بر اینکه بخش خصوصی صنعت نفت امروز آمادگی کامل خود را برای همکاری و همراهی دولت یازدهم برای دستیابی به اهداف توسعه صنعت نفت اعلام می کند، تصریح کرد: امروز بخش خصوصی توان تأمین 70 درصد از نیاز صنعت نفت کشور را دارد اما از تمام این ظرفیت استفاده نمی شود.



این مقام مسئول با اشاره به ضرورت تاسیس و راه اندازی اتاق راهبری توسعه ای در صنعت نفت و یا یک معاونت ساخت داخل و خودکفایی در وزارت نفت، اظهار داشت: با توافق جدید سازندگان و حمایت دولت یازدهم امکان استقلال کامل صنعت نفت از کالاهای حارجی فراهم می شود.



وی با بیان اینکه هم اکنون میزان صادرات و تولید نفت ایران ناشی از تحریم‌های خصمانه غرب کاهش یافته است، تبیین کرد: بر اساس ضوابط بودجه سالجاری صادرات نفت ایران در مجموع میعانات گازی و نفت به باید به یک میلیون و 303 هزار بشکه برسد که بخش خصوصی در تحقق این هدف می‌تواند نقش آفرینی داشته باشد.



پدیدار با اشاره به اینکه در چند سال اخیر در وصول مطالبات نفتی با مشکل مواجه شدیم، تاکید کرد: بخش از پول فروش نفت ایران از طریق کشورهایی چون هند و چین با واردات کالا وصول شد که در انتخاب تأمین کنندگان کالا در این کشورها دقت نشد و کالاهایی بعضا بی کیفیت و معیوب به صنعت نفت ایران وارد شد که در قالب مکاتباتی به وزارت نفت نسبت به این موضوع هشدار دادیم و اعلام کردیم که اینگونه واردات کالا تخریب صنعت نفت است.



به گفته رئیس هیات مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت در برخی مناقصات علاوه بر نوع کالا، برند کالا نیز توسط کارفرما تعیین می شد که این خلاف اصول مناقصه است و پیمانکار مجبور می شود برای تعیین فلان برند از کشوری خارجی و با واسطه به تأمین تجهیزات اقدام کند.



وی در ادامه با هشدار نسبت به واردات گسترده کالاهای چینی در صنعت نفت ایران، افزود: این در حالی است که هم اکنون استاندارد تولید کالا توسط سازندگان یاراین به مراتب بالاتر از چینی ها است.



پدیدار با انتقاد از سیاست های وزارت نفت در حمایت از ساخت داخل و عدم تحقق وعده خرید 15 میلیارد دلار کالا و تجهیزات از سازندگان ایرانی، توضیح داد: از مجموع 15 میلیارد دلار وعده داده شده تنها پنج میلیارد دلار کالا از سازندگان و صنعتگران ایرانی خریداری شده است.



این مقام مسئول همچنین در خصوص مهمترین ویژگی وزیر نفت دولت یازدهم، گفت: داشتن تخصص مدیریت و اشنایی به ساختار و فضا تخصصی صنعت نفت، گاز و پتروشیمی باید مهمترین ملاک در انتخاب وزیر آینده نفت باشد.



رئیس هیات مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت در پایان از صدور نخستین گواهی و پروانه بومی و ملی توسط شورای عالی صدور پروانه کیفیت وزارت نفت برای کالاهای ایرانی از مهر ماه سالجاری خبر داد و خاطرنشان کرد: از این رو تولید شیرهای کنترلی، ولو و پمپ های نفت و گاز با پروانه و گواهی ایرانی به صنعت نفت عرضه می شود.