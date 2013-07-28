شب قدر فصل تحول در زندگی انسان/تقدیری که در لیالی قدر رقم می خورد

حجت الاسلام مهدی موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بارها در آیات و روایات نسبت به اهمیت شبهای قدر تاکید شده و بزرگان دین به صراحت اعلام کرده اند که در این شبها باید بیدار ماند و احیا گرفت زیرا لیالی قدر فرصت رهایی از زنگارهایی است که بر دل آدمی سایه افکنده است.

این کارشناس مذهبی افزود: از حضرت زهرا (س) روایت است که هر کس از این شب های پرفیض بهره نبرد خود را از بخشش و توبه محروم ساخته است زیرا سرنوشت انسان در این شب ها رقم خواهد خورد.

سرنوشت یک سال آدمی در شبهای قدر رقم می خورد

حجت الاسلام موسوی با بیان اینکه در این شبها سرنوشت یک سال آدمی رقم می خورد، افزود: امام صادق (ع) می فرمایند که "تقدیر انسان در شب نوزدهم و حتمی شدن آن در شب بیست و یکم و امضای آن در شب بیست و سوم رقم می خورد".

وی تصریح کرد: در این شب ها علاوه بر عباداتی که آدمی انجام می دهد بحث توبه و پشیمانی از رفتار و کردار ناشایست نیز تاکید شده و بسیاری از افراد می توانند در این لیالی که بهترین زمان برای توبه و طلب مغفرت خداوند است از کارها و اعمال ناشایستی که انجام داده اند توبه کرده و از پروردگار طلب غفران و بخشش داشته باشند.

درهای توبه باز است

این کارشناس مذهبی افزود: بی تردید درهای توبه خداوند همیشه باز است اما در برخی از ایام و ماه های سال به دلیل تقدس و ارزش معنوی که دارند توبه انسان دارای اثرگذاری بیشتری است هر چند که نباید توقع داشت مشکلاتی که در طول یک سال برای خودمان و دیگران ایجاد کرده ایم با یک توبه کوتاه و زمانی حل شود.

حجت الاسلام موسوی تاکید کرد: رحمت خداوند وسیع و گسترده است و آدمی از درک این رحمت به معنای واقعی کلمه عاجز است بنابراین شاید بنده ای که شناخت خوبی از رحمت و بخشش خدا ندارد در این شبها به خود آید و از راه اشتباهی که سال های سال می رفته دست بردارد، لذا این امر نیز ارزشمند است و انسان را به وادی درست هدایت می کند.

شب قدر فرصتی برای خودشناسی

وی بیان کرد: شبهای قدر قلب رمضان است زیرا فرصتی برای خودشناسی، راز و نیاز و دعا و نیایش با معبود یکتاست و فرصتی است برای رهایی از زنگارها و کینه هایی که بر دل آدمی سنگینی می کند.

این کارشناس مذهبی گفت: این شب از هزار ماه برتر است و در چنین شبی یکی از بزرگ ترین فرشتگان الهی به همراه سایر فرشتگان بر زمین نازل می شود و این لیالی بهترین نعمتی است که خداوند به انسان ها عطاء کرده است.

حجت الاسلام موسوی افزود: شبهای قدر زمانی روحانی برای طهارت روح و گرفتن تصمیم های بزرگ است، تصمیماتی که می تواند زندگی یک انسان را متحول کرده و او را به وادی سعادت و رحمت برساند.

شب قدر شب احیای خویش است

وی تاکید کرد: شب قدر شب احیای خویش است وهر فرد می تواند برای بازگشت، توجه به خویشتن، توبه و استغفار برای کسب خیرات و برکات معنوی از درگاه خداوند طلب بخشش کند.

این کارشناس مذهبی تصریح کرد: در شب قدر پروردگار شب زنده داران را در گروه نیک‌ بختان ثبت می‌کند و آتش جهنم را بر آنان حرام می‌سازد و بسیاری از افراد برای بازگشتن به سوی حضرت حق و پیمودن راه درست در این شبها دست به دعا بر می دارند و برای پاک کردن ظاهر و باطن از هر آلودگی راز و نیاز می کنند.

حجت الاسلام موسوی با اشاره به دلایل نام گذاری سه شب نوزدهم، بیست یکم و بیست و سوم ماه رمضان به نام شبهای قدر، گفت: علّت و ریشه نامگذاری این سه شب از ماه رمضان به نام شبهای قدر به این دلیل است که تمامی مقدرات بندگان در طول سال در شب قدر مشخص و تعیین می‌شود.

مخفی بودن شب قدر در میان شبهای رمضان

وی افزود: در آیات 3 و 4 سوره دُخان خداوند فرمود: "ما این کتاب مبین را در شبی پر برکت نازل کردیم و ما همواره انذار کننده بوده‌ایم، در آن شب که هر امری بر طبق حکمت خداوند تنظیم و تعیین می شود".

این کارشناس مذهبی گفت: از محضر امام صادق (ع) سوال شد که شب قدر کدام یک از شبها است و ایشان در جواب فرمود شب قدر را در میان شب 21 و 23 جست و جو کن، ابو بصیر در محضر امام صادق (ع) به امام عرض کرد فدایت شوم آن شبی که امید رحمت و مغفرت و زیادی حسنات وجود دارد کدام شب است، فرمود: شب قدر، شب 21 یا 23 است.

حجت الاسلام موسوی اظهار کرد: از امام صادق نقل شده که ایشان فرموده اند: "مخفی بودن شب قدر در میان شب‌های سال، یا در میان شب‌های ماه مبارک رمضان، برای این است که مردم به همه این شب‌ها اهمیت دهند، همانگونه که خداوند رضای خود را در میان انواع طاعات پنهان کرده، تا مردم به همه طاعات روی آورند غضبش را در میان معاصی پنهان کرده، تا از همه بپرهیزند دوستانش را در میان مردم مخفی کرده، تا همه را احترام کنند اجابت را در میان دعاها پنهان کرده، تا به همه دعاها روی آورند اسم اعظم را در میان اسمائش مخفی ساخته، تا همه را بزرگ دارند و وقت مرگ را مخفی ساخته، تا در همه حال آماده باشند و این، فلسفه مناسبی به نظر می‌رسد".

پیمانه اعمال صالح مسلمانان کامل می شود

وی بیان کرد: برتری شب قدر نسبت به سایر شبهای سال در این است که در این شب پيمانه اعمال صالح شیعیان کامل می شود و در روايتى از امام باقر(ع) در پاسخ به اين پرسش كه چرا شب قدر به وجود آمده نقل شده که اگر خداوند كارهاى مومنان را چند برابر نكند به سر حد كمال نمى رسند، اما از راه لطف كارهاى نيكوى آن ها را چند برابر مى فرمايد تا كاستى هايشان جبران شود.

این کارشناس مذهبی بیان کرد: راز سعادتمندی و نیکبختی انسان ها در شب قدر، عمل نیکی است که به اختيار با لطف و توجه ویژه پروردگار، بركت يافته و چند برابر شده است.