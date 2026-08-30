پیمان حائری در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: مجموعه معاونت بهبود تولیدات گیاهی در بخش‌های مختلف زراعت، باغبانی، حفظ نباتات و مکانیزاسیون فعالیت دارد و تلاش می‌شود با برنامه‌ریزی و اجرای طرح‌های مختلف، زمینه افزایش تولید، حفظ محصولات و پایداری کشاورزی در استان فراهم شود.

وی با اشاره به وسعت اراضی کشاورزی استان زنجان افزود: حدود ۸۵۰ هزار هکتار از اراضی استان در حوزه زراعی و باغی قرار دارد که از این میزان حدود ۶۴ هزار هکتار اراضی باغی، ۹۶ هزار هکتار اراضی آبی و ۴۴۰ هزار هکتار اراضی دیم است و حدود ۲۵۰ هزار هکتار نیز به صورت سالانه زیر کشت پاییزه قرار می‌گیرد.

کشت پاییزه در ۴۴۰ هزار هکتار از اراضی استان زنجان

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان با اشاره به آغاز عملیات کشت پاییزه در استان گفت: امسال حدود ۴۴۰ هزار هکتار از اراضی استان زیر کشت انواع محصولات پاییزه قرار خواهد گرفت که یکی از بزرگ‌ترین عملیات‌های زراعی سالانه در استان محسوب می‌شود.

حائری ادامه داد: در این سطح، محصولاتی از جمله گندم، جو، کلزا و سایر گیاهان زراعی کشت خواهد شد و بخش قابل توجهی از اراضی نیز به کشت گندم اختصاص دارد.

وی با بیان اینکه تأمین نهاده‌های کشاورزی از الزامات اجرای موفق کشت پاییزه است، افزود: تأمین کودهای شیمیایی و سایر نهاده‌های مورد نیاز برای تغذیه گیاهی از موضوعات مهمی است که به طور مستمر پیگیری می‌شود.

حائری گفت: سال گذشته با وجود شرایط خاص کشور و مشکلات ناشی از جنگ، حدود ۵۸ هزار تن کود شیمیایی مورد نیاز کشاورزان استان تأمین شد و اجازه داده نشد مشکل جدی در روند تولید ایجاد شود.

وی افزود: میزان تأمین کود شیمیایی نسبت به سال قبل از آن حدود ۲۵ درصد افزایش داشت و تلاش شد نیاز کشاورزان در زمان مناسب تأمین شود.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان درباره تأمین سوخت بخش کشاورزی نیز گفت: تأمین سوخت با همکاری شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی انجام می‌شود و در این بخش نیز مشکلاتی وجود داشت که عمدتاً به بحث تأمین مربوط می‌شد؛ در صورت تأمین مناسب، امکان توزیع سهمیه‌های مورد نیاز کشاورزان نیز فراهم خواهد شد.

حائری با اشاره به جایگاه زنجان در تولید محصولات زراعی کشور اظهار کرد: استان زنجان در تولید بذر لوبیا رتبه نخست کشور را دارد و در تولید خود محصول لوبیا نیز رتبه دوم کشور را به خود اختصاص داده است.

وی افزود: زنجان در تولید گلرنگ نیز رتبه دوم، در تولید عدس رتبه سوم و در تولید پیاز رتبه پنجم کشور را دارد و در تولید برخی محصولات دیگر نیز در جمع استان‌های برتر کشور قرار گرفته است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان تصریح کرد: این آمار نشان‌دهنده ظرفیت بالای استان در بخش زراعت است و زنجان در شمال‌غرب کشور از جایگاه مهمی در تولید محصولات کشاورزی برخوردار است.

پیش‌بینی تولید ۴۴۰ هزار تن گندم در استان زنجان

حائری با اشاره به وضعیت تولید گندم در استان گفت: بر اساس برآوردهای انجام‌شده، پیش‌بینی می‌کنیم امسال حدود ۴۴۰ هزار تن گندم در استان زنجان تولید شود.

وی افزود: در صورت تداوم شرایط موجود، پیش‌بینی می‌شود حدود ۳۵۰ هزار تن از گندم تولیدی استان نیز خریداری شود.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان در ادامه به ظرفیت‌های بخش باغبانی اشاره کرد و گفت: زنجان در تولید برخی محصولات باغی نیز رتبه‌های قابل توجهی در کشور دارد.

حائری افزود: استان در تولید فندق رتبه چهارم کشور را دارد و در زمینه تولید محصولات گلخانه‌ای و توت‌فرنگی نیز در جمع استان‌های برتر کشور قرار گرفته است.

وی اظهار کرد: مجموعه ظرفیت‌های زراعی و باغبانی استان باعث شده زنجان علاوه بر تأمین بخش قابل توجهی از نیازهای غذایی خود، در تأمین محصولات مورد نیاز استان‌های همجوار نیز نقش داشته باشد.

حائری با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه حفظ نباتات گفت: مدیریت حفظ نباتات به عنوان بخش پشتیبان تولید، در زمینه مبارزه با آفات، بیماری‌ها و علف‌های هرز فعالیت می‌کند.

وی افزود: امسال در حدود ۱۲۰ هزار هکتار از اراضی استان عملیات مبارزه با علف‌های هرز انجام شد که حدود ۶۷ هزار هکتار از آن مربوط به مبارزه با علف هرز «جو وحشی» بود.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان ادامه داد: این علف هرز در سال‌های اخیر برخی مناطق و روستاهای استان را درگیر کرده و حدود ۸۰ هزار هکتار از مزارع به صورت کلی یا جزئی با آن آلوده بودند.

حائری گفت: برای مقابله با این علف هرز، عملیات شیمیایی و مکانیکی انجام شد و برنامه‌های مبارزه با آن از ابتدای فصل زراعی نیز دنبال خواهد شد تا بتوانیم همانند سن گندم، این علف هرز را نیز کنترل و ریشه‌کن کنیم.