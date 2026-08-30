محمد سبزه‌زاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از فردا تا روز چهارشنبه شاهد روند کاهش محسوس دما بین ۵ تا ۷ درجه سانتی‌گراد در سطح استان خواهیم بود.

وی با اشاره به شرایط جوی ادامه داد: تا اواسط روز دوشنبه استقرار جریانات جنوبی سبب افزایش رطوبت و شرجی در سواحل و مناطق جنوب شرقی استان می‌شود؛ همچنین رشد ابر در اغلب نقاط استان و احتمال رگبارهای پراکنده همراه با رعد و برق و وزش باد متوسط گاهی تندباد لحظه‌ای در ارتفاعات استان دور از انتظار نیست.

مدیرکل هواشناسی خوزستان در مورد وضعیت گرد و غبار توضیح داد: طی فردا تا روز چهارشنبه وزش بادها در مناطق شمال غربی، غربی، جنوبی و مرکزی به صورت متوسط تا نسبتا شدید همراه با تندباد لحظه‌ای پیش‌بینی می‌شود که با توجه به میزان وزش باد احتمال برخاستن گرد و خاک نیز در این مناطق وجود دارد و شمال خلیج فارس نیز مواج خواهد بود.

سبزه‌زاری درباره دمای ایستگاه‌ها گفت: در شبانه‌روز گذشته امیدیه با دمای ۵۰.۵ و ایذه با دمای ۲۴ درجه سانتی‌گراد به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط استان گزارش شده‌اند؛ اهواز نیز به بیشینه دمای ۴۸.۸ و کمینه دمای ۳۰.۲ درجه سانتی‌گراد رسیده است.