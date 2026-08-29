به گزارش خبرنگار مهر، هادی حق‌شناس عصر شنبه همزمان با ششمین روز از هفته دولت در آیین بهره برداری از پروژه های هفته دولت در آستارا با تبریک هفته دولت به مردم گیلان، اظهار کرد: ارزش پروژه‌های هفته دولت امسال در استان نسبت به سال گذشته دو برابر شده و از حدود ۱۹ هزار میلیارد تومان به ۳۷ هزار میلیارد تومان رسیده است.

وی افزود: در آستارا نیز این رقم از حدود ۵۰۰ میلیارد تومان در سال گذشته به یک‌هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته که نشان‌دهنده جهش قابل توجه سرمایه‌گذاری در این شهرستان است.

استاندار گیلان در تشریح پروژه‌های افتتاح‌شده، به سردخانه پنج‌هزار تنی آستارا اشاره کرد و گفت: این سردخانه فاز اول طرح است و قابلیت افزایش ظرفیت تا ۱۵ هزار تن را دارد؛ در صورت تأمین منابع، سرمایه‌گذار می‌تواند ظرفیت را تا سه برابر توسعه دهد.

وی همچنین از افتتاح ساحل گردشگری شیندان با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و هزینه‌ای نزدیک به یک همت یاد کرد و افزود: این مجموعه در نوع خود در سواحل گیلان کم‌نظیر است و می‌تواند به یکی از نقاط جذاب گردشگری استان تبدیل شود.

حق‌شناس با اشاره به بهره‌برداری از هتل سه‌ستاره المپیک در آستارا، گفت: این مجموعه اقامتی نیز از جمله ظرفیت‌هایی است که می‌تواند رضایت گردشگران را افزایش دهد.

استاندار گیلان در ادامه به دو پروژه مهم در دست اجرا اشاره کرد و گفت: تصفیه‌خانه فاضلاب آستارا با پیشرفت فیزیکی حدود ۴۰ درصد در حال اجراست و با توجه به بالا بودن آب‌های زیرسطحی، از نیازهای اساسی شهرستان محسوب می‌شود.

وی افزود: در حوزه مرز دریایی نیز با لایروبی انجام‌شده، امکان پهلوگیری کشتی فراهم شده و بندر آستارا آمادگی کامل برای پذیرش شناورها را دارد.

حق‌شناس درباره مرز زمینی آستارا نیز گفت: در برخی روزهای سال، تردد خودروها به ۴۰۰ تا ۶۰۰ دستگاه می‌رسد. مرز جدید به طول یک‌ونیم کیلومتر در مراحل پایانی ساخت قرار دارد و احتمال می‌رود تا پایان شهریور یا هفته دفاع مقدس آماده بهره‌برداری شود.

وی با تأکید بر اینکه پروژه‌های زیرساختی آستارا در دو سال نخست دولت با وجود محدودیت منابع و شرایط کشور از وضعیت مطلوبی برخوردار است، تصریح کرد: شأن مردم آستارا ایجاب می‌کند که کار بیشتری انجام دهیم و در کنار نماینده، فرماندار، امام جمعه و سایر مسئولان شهرستان تلاش خواهیم کرد زیرساخت‌ها با سرعت بیشتری تکمیل شود.