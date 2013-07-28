کره جنوبی به کره شمالی کمک بشردوستانه می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از "نیویورک تایمز" ، روز یکشنبه کره جنوبی در ژستی مصالحه جویانه از اختصاص 7.3 میلیارد دلار کمک بشردوستانه به کره شمالی خبر داد.

بر اساس این گزارش ، 6 میلیارد دلار از این کمک از در اختیار یونیسف قرار خواهد گرفت تا به کره شمالی حمل شوند سازمان بین المللی که کمک های دارویی ، واکسن و مواد غذایی را برای کودکان و زنان باردار می رساند.

مابقی این کمک از طریق 5 گروه امداد بشردوستانه خصوصی کره جنوبی در اختیار کره شمالی قرار خواهد گرفت.

این گروه ها نیز کمک های دارویی و غذایی برای کودکان ارسال خواهند کرد.

هر چند وزیر اتحاد کره جنوبی امروز اعلام کرد ارسال کمک های بشردوستانه هیچ ارتباطی به مسائل سیاسی ندارد اما در بیانیه مذکور خواستار از سرگیری مذاکرات دو کره درباره منطقه صنعتی مورد اختلاف کیسونگ شد.