پرونده کاراته در روز اول با مدال برنز بعیات بسته شد

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابت‌های کارته المپیک ناشنوایان عصر امروز سه شنبه عاطفه بعیات در سالن مجموعه ورزشی نشنال اسپورت موفق شد به مدال برنز رقابت‌های المپیک ناشنوایان دست یابد.

بعیات پس از شکست مقابل حریفانی از روسیه و ونزوئلا، در بازی سوم مقابل حریف ترکیه‌ای خود قرار گرفت و موفق شد این حریفش را با نتیجه 6 بر صفر شکست بدهد. با این پیروزی، بعیات به مدال برنز رسید.

تا به امروز مریم خدابنده و سحر حسینی‌نژاد (تکواندو)، زهرا ابراهیمی (پومسه)، بهاره صفری و عاطفه بعیات (کاراته) و محمد کاظم‌زاده و میثم عابدی (تکواندو)، مهدی بخشی و مجید توکلی (کشتی فرنگی)، میثم اخوان (کاراته)، تیم کاتای تیمی مردان به مدال برنز دست یافتند، حسین کرمی (پومسه) و میثم قبشه دزفولی (کشتی فرنگی) 2 مدال نقره و محمد خدایار (کاراته) و مژده مردانی (کاراته) 2 مدال طلای کاروان رمضان را بدست آوردند.

به گزارش خبرنگار مهر، بر این اساس کاروان ایران در مسابقات المپیک ناشنوایان 15 مدال (2 طلا، 2 نقره و 11 برنز) کسب کرده است. این مسابقات تا روز 13 مردادماه ادامه دارد.