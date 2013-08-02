داوران سومین جایزه ادبی هفت اقلیم معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سومین دوره جایزه ادبی هفت اقلیم داوران خود را انتخاب کرد. بر این اساس ابوتراب خسروی، عباس عبدی، احمد آرام، محمد کشاورز، مجید قیصری، منیرالدین بیروتی، کیهان خانجانی و میترا الیاتی در سومین دوره جایزه ادبی هفت اقلیم به داوری خواهند پرداخت.

همچنین بر اساس اعلام دبیرخانه این جایزه ادبی در ادامه داوری‌ها، احتمال افزوده شدن دو داور دیگر به این جمع وجود دارد. داوران سومین دوره از جایزه ادبی هفت اقلیم در دو گروه و در دو مرحله به قضاوت درباره 127 کتاب خواهند پرداخت که همگی آنها در سال 1391 منتشر شده‌اند.

سومین دوره از این جایزه ادبی برگزیدگان خود را همزمان با ابتدای زمستان سال جاری معرفی خواهد کرد.