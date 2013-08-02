امت اسلام غده سرطاني اسراييل را از پيكره بشريت بر مي دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسين كوثري در خطبه هاي نماز جمعه اين هفته مركز شهرستان شيروان كه در محل مصلي شهر شيروان برگزار شد، عنوان كرد: آموزه هاي ماه رمضان و شب هاي قدر و مكتب علوي، ستيز در برابر دشمن و ياري مظلومان است.

وي با بيان اينكه امروز مصداق ياري به مظلومان، دفاع از ملت مظلوم فلسطين است، اظهار داشت: امام خميني(ره) به عنوان طبيب جامعه اسلامي اسراييل را به عنوان غده سرطاني معرفي و راه حل و معالجه آن را در اين دانست كه بايد اين غده سرطاني از بين برود.

خطيب نماز جمعه شيروان تصريح كرد: براي از بين بردن اين غده سرطاني بايد همه به پا خيزند و شر اسراييل را از سر مسلمين و اسلام كم كنند.

حجت الاسلام كوثري اضافه كرد: امروز نيز رهبر معظم انقلاب اسلامي با شناخت عميق از درد جامعه بشريت، بر اين موضع تاكيد دارند؛ لذا علي رغم تبليغات به ظاهر فريبنده آمريكا مي فرمايند: من به آمريكا خوش بين نيستم.

وي تصريح كرد: امروز ما اين موضوع را در يافتيم؛ چرا كه در آستانه تنفيذ حكم رياست جمهوري و آغاز به كار دولت جديد، آمريكا دور جديد تحريم ها را عليه ملت ايران تصويب كرده است.

رييس شوراي فرهنگ عمومي شهرستان شيروان با اشاره به راهپيمايي پرشور مردم ايران اسلامي و شهرستان شيروان در روز جهاني قدس، اظهار داشت: امسال فريادهاي مسلمانان ايران اسلامي و ديگر نقاط دنيا برعليه اسراييل و آمريكا رساتر و گام هاي آنان استوارتر بود؛ چرا كه زخم نشسته بر پيكر اسلام و مسلمين عميق تر شده است.

وي افزود: در حال حاضر سياست هاي شيطاني آمريكا و اسراييل و همدستان آنها را در مصر، لبنان، بحرين، فلسطين، سوريه و ديگر كشورهاي مسلمان دنيا، مسلمين جهان را آزار مي دهد و حق زندگي را از آنان سلب كرده است.

حجت الاسلام كوثري اسراييل را موجودي ضدبشري دانست و گفت: اين رژيم غاصب به هيچ تعهدي پايبند نيست، چرا كه غاصب، ناقض حقوق بشر، نژادپرست، تروريست و خون آشام است.

امام جمعه شيروان با تاكيد اينكه بايد مسلمانان جهان با تمام توان در برابر اين رژيم غاصب مقاومت كنند، اظهار داشت: بايد مسلمين با حفظ وحدت و همدلي اين غده سرطاني را از پيكره اسلام و بشريت بردارند.