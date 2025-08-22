اخلاق پیامبر الگویی برای جذب مردم است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام جواد غلامی در خطبههای نماز جمعه شیروان که در مصلای امام خامنهای برگزار شد با اشاره به آیات قرآن کریم درباره پیامبر اکرم (ص) گفت: پیامبر از جنس مردم است، درد و رنج شما برای او سنگین است و نسبت به اصلاح امور مؤمنین حریص، رئوف و رحیم است. حال تصور کنید با دیدن مصیبتهای غزه چه درد و رنجی را تحمل میکند.
امام جمعه شیروان ضمن گرامیداشت روز صنعت دفاعی کشور، گفت: این صنعت بسیار ارزشمند است و با دست توانمند جوانان کشور و حقوق اندک کارهای بزرگی انجام شده که موجب سرافرازی جمهوری اسلامی شده است.
غلامی با اشاره به هفته دولت گفت: نقطه اوج خدمات دولت در دوره ۱۲ روز جنگ بود و دولت نگذاشت کمبودها آلام مردم را افزایش دهد.
وی درباره صنعت هستهای افزود: دولت نهم و دهم این صنعت را گسترش داد، اما پس از سال ۹۴ صنعت هستهای تقریباً تعطیل شد و اورانیوم غنیشده از کشور خارج شد و اگر با سرعت قبلی ادامه میدادیم، اکنون ۲۰ هزار مگاوات برق هستهای داشتیم.
امام جمعه شیروان در پایان با تأکید بر همبستگی ملت ایران گفت: بیانیههایی بر خلاف انسجام ملی منتشر میشود و برخی با وعدههای پوچ رفع تحریم دولت را در اختیار گرفتند، اما نه تنها تحریمها برداشته نشد، بلکه بیشتر شد و الان باید پاسخگوی عملکردشان باشند نه در موضع طلبکار بنشینند.
