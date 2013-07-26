قرار دادن نام حزب الله در ليست تروريستي نشان دهنده درماندگي استكبار در برابر مقاومت است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسين كوثري در خطبه هاي نماز عبادي سياسي جمعه اين هفته مركز شهرستان شيروان كه در محل مصلي شهر شيروان برگزار شد، با گراميداشت پنجم مرداد و سالروز اقامه نخستين نماز جمعه در نظام جمهوري اسلامي، نماز جمعه را بزرگترين هديه الهي و از بركات انقلاب اسلامي ذكر كرد.

وي اين امر را يكي از زيباترين اقدامات امام خميني(ره) برشمرد و افزود: آگاهي از معارف ديني، ايجاد همبستگي و وحدت، تجديد روحيه ديني و نشاط معنوي، جلب همكاري براي حل مشكلات عمومي، خنثي سازي توطئه هاي دشمنان و ... از جمله بركات نماز باصلابت جمعه است.

حجت الاسلام كوثري در ادامه با محكوميت اقدام اتحاديه اروپا در قرار دادن نام حزب الله لبنان در ليست گروه هاي تروريستي اين اتحاديه، آن را نشان از درماندگي و عمق كينه و عداوت آنان با مسلمين و مقاومت برشمرد و گفت: دنياي بيدار و انسان هاي هوشيار، وقتي مي بينند نام گروهك تروريستي منافقين از اين ليست خارج و نام حزب الله به آن وارد مي شود؛ به آن پوزخند مي زنند.

خطيب نماز جمعه شيروان تصريح كرد: اتحاديه اروپا و صهيونيست هاي غاصب جواب اين كار خود را در روز جمعه هفته آينده و در راهپيمايي ميليوني روز قدس خواهند گرفت و در اين روز جهان اسلام تمامي نقشه هاي شيطاني آنها را نقش بر آب خواهد كرد.