روز قدس نماد ایستادگی ملت های اسلامی در برابر مستكبران است

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج حسن‌زاده ظهر امروز در سخنرانی راهپیمایی روز قدس در شهرستان بيجار اظهار داشت: در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان به برکت تدبیر حکیمانه امام راحل (ره) فریادهای مرگ بر اسرائیل در اقصی نقاط جهان طنین‌انداز می‌شود و این فریادها بعد از گذشت سال‌ها موج عظیمی ایجاد کرده و امروز موجب انزوای هر چه بیشتر رژیم غاصب اسرائیل شده است.

وی افزود: این راهپیمایی نماد وحدت و یکپارچگی امت اسلام و نشان عزم و اراده امت در خنثی نمودن توطئه های دشمنان جهان اسلام است.

حسن زاده به دستاورد های راهپیمایی روز قدس اشاره کرد و افزود: برگزاری راهپیمایی روز قدس برکات و دستاوردهای بسیار مهمی به همراه داشته که وحدت کشورهای اسلامی در برابر دشمنان قسم خورده اسلام و یادآوری ضرورت وحدت مسلمانان در برابر تهدیدات مشترک جهان اسلام از مهمترین دستاوردهای این راهپیمایی است.

وی افزود: امروز مردم 80 کشور دنیا و 770 شهر ایران اسلامی با حضور با شکوه خود و با مشت های گره کرده و سر دادن شعارهای ضد صهیونیستی مراتب انزجار و تنفر خود را نسبت به رژیم منحوس صهیونیستی اعلام می کنند.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار کردستان تاکید کرد: امروز صهیونیست‌ها نه تنها دشمن فلسطین بلکه دشمن همه کشورهای مسلمان از جمله مصر و سوریه و لیبی و لبنان بوده و مقابله با این دشمن برای همه کشورهای اسلامی ضروری است.

وی در ادامه سخنان خود به اهمیت جایگاه روز قدس اشاره کرد و گفت: روز قدس به تعبیر بنیانگذار جمهوري اسلامی ايران روز تمایز میان منافقان و مومنان متعهد است و در این روز مردم جهان اسلام با شرکت در راهپیمایی روز قدس همبستگی خود را در راه مبارزه با رژیم صهیونیسم به منصه ظهور می رسانند.

حسن‌زاده با بیان اینکه روز قدس امسال ثابت خواهد کرد جبهه استکبار و صهیونیسم در پیشگاه ملت‌های آزاده جهان در انزوای کامل قرار دارند، بیان کرد: به برکت روز قدس اکثر کشورها و ملت‌های جهان در موضوع فلسطین به رویکردی واحد و نزدیک رسیده‌اند و روز قدس امسال نوید بخش نابودی کامل رژیم غاصب اسرائیل خواهد بود.

وی گفت: هر چه راهپیمایی روز قدس باشکوه‌تر برگزار شود و مردم با اتحاد و حضور و یکدلی به دور از دو دستگی در کنار یکدیگر می‌توانندموجبانزوایکاملاستکبار شوند.

معاون سیاسی امنیتی استانداری کردستان در پایان گفت: حضور گسترده مردم انقلابی و همیشه در صحنه استان کردستان و مردمان شریف بیجار گروس در راهپیمایی امروز نشانگر عظمت دنیای اسلام است که مستکبران عالم را بار دیگر به هراس می‌اندازد.