به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد پور غلامی در نشست خبری پس از دیدار تیمش مقابل ذوبآهن اصفهان با اشاره به پیروزی 4 بر 2 تراکتورسازی در این بازی اظهار داشت: خوشحالم که هواداران دو تیم بازی جذاب و پرگلی را دیدند و به نظرم تیم ما در مسابقه سهشنبه شب به خوبی بازی را کنترل کرده و توانستیم پیروز این مسابقه باشیم.
وی با بیان اینکه بازیکنان تیم تراکتورسازی موقعیتهای بسیاری در این دیدار خلق کردند، ادامه داد: ما در نیمه اول و دوم بازی چند موقعیت خلق کردیم که میتوانستیم توسط آنها به گل برسیم اما تنها 10 دقیقه در نیمه دوم کنترل بازی را از دست دادیم و دو گل دریافت کردیم.
مربی تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز بیان داشت: بعد از آن دوباره بر شرایط بازی مسلط شدیم و توانستیم بار دیگر گل بزنیم اما در کل باید بگویم موقعیتهای زیاد بالای 80 درصد ما بسیار بود و میتوانستیم آنها را وارد دروازه کنیم اما مطمئن باشید رسیدن به تیم ایدهآل ما زمان نیاز دارد.
وی در پاسخ به سئوالی پیرامون کسر امتیاز از تیمها در صورت فحاشی تماشاگران تصریح کرد: به نظرم حال که کمیته انضباطی همه راهها را رفته و به نتیجهای در این زمینه نرسیده است، کسر امتیاز میتواند فرصت خوبی باشد که در مورد این مسئله فرهنگسازی شود.
پورغلامی ادامه داد: در بسیاری از مواقع پیش میآید که بازیکنان در زمین هیچ مشکلی با هم ندارند اما تماشاگران با هم اختلاف پیدا کرده و مشکل ایجاد میکنند اما سئوال من این است که بازیکن چه گناهی کرده که 90 دقیقه از تماشاگران فحاشی بشنود.
وی با اشاره به عملکرد ذوبآهن در سه بازی ابتدایی لیگ و اینکه تیم اصفهانی تا کنون تنها یک امتیاز از این بازیها گرفته، بیان داشت: ذوبآهن در فصل گذشته با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم میکرد و به دلیل شرکت در بازیهای پلیآف، نتوانست بدنسازی خوبی داشته باشد اما اگر این تیم بتواند با استفاده از تعطیلی لیگ اردوها و بدنسازی خوبی داشته باشد، شرایط خود را بهبود خواهد بخشید.
دیدار تیمهای فوتبال ذوبآهن اصفهان و تراکتورسازی تبریز با نتیجه 4 بر دو به سود تراکتورسازی تبریز به پایان رسید.
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