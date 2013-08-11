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۲۰ مرداد ۱۳۹۲، ۱۰:۳۱

سرمربی لیورپول خواستار عذرخواهی "لوییس سوارز" شد

سرمربی لیورپول خواستار عذرخواهی "لوییس سوارز" شد

"برندن راجرز" از مهاجم اروگوئه‌ای تیم خود خواسته در صورتی که می‌خواهد به این تیم بازگردد باید از هم تیمی‌هایش عذرخواهی کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، "لوییس سوارز" که این روزها به تنهایی تمرین می‌‎کند در روزهای اخیر مسئولان باشگاه لیورپول را به نقض تعهدات خود در زمینه اجازه جدایی به وی متهم کرده است.

سوارز چندی قبل پیشنهاد 40 میلیون و یک پوندی آرسنال را رد کرده است و این در حالی است که سوارز مدعی شده بندی در قرارداد وی وجود دارد مبنی بر اینکه اگر باشگاه پیشنهادی بالاتر از 40 میلیون پوند دریافت کند موظف است وی را بفروشد.

سرمربی تیم فوتبال لیورپول گفت: سوارز باید از هم تیمی‌های خود عذرخواهی کند. این سوارزی نیست که من می‌شناختم. من به عنوان یک مربی باید از هواداران و بازیکنان لیورپول دفاع کنم چون آنها شایستگی بیش از این را دارند.

"لوییس سوارز" شش بازی نخست رقابتهای لیگ برتر را به دلیل گاز گرفتن دست "برانیسلاو ایوانوویچ" از دست خواهد داد.

کد مطلب 2113188

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