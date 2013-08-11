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۲۰ مرداد ۱۳۹۲، ۱۱:۰۹

واشنگتن پست :

تصمیم اروپا صدها میلیون دلار به اسرائیل خسارت وارد می کند

تصمیم اروپا صدها میلیون دلار به اسرائیل خسارت وارد می کند

یک روزنامه آمریکایی با پرداختن به تنشهای اخیر میان رژیم صهیونیستی و اروپا نوشت : تصمیم اتحادیه اروپا برای قطع رابطه با شهرکهای ساخته شده در سرزمینهای فلسطینی می تواند صدها میلیون دلار به تل آویو خسارت وارد کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واشنگتن پست، موضوع سخت جدید اتحادیه اروپا درباره شهرک سازی اسرائیل می تواند صدها میلون دلار به اسرائیل زیان وارد کند.

اتحادیه اروپا دستور العملی را برای 28 عضو خود صادر کرده که بر اساس آن هر گونه ارتباط به ویژه ارتباطات علمی و تحقیقاتی با شهرکهای ساخته شده در سرزمینهای فلسطینی ممنوع است.

این موضوع به شدت با واکنش چهره های تندرو رژیم صهیونیستی روبرو شد برای مثال "زیو الکین" معاون وزیر خارجه این رژیم اعلام کرد تل آویو چشم پوشی از این پول را به درخواست اتحادیه اروپا در مورد کرانه باختری، غزه و بیت المقدس شرقی ترجیح می دهد.

اما با وجود این تندروی ها، تل آویو روز گذشته خواستار مذاکره با اتحادیه اروپا در مورد موضوعات مورد اختلاف شد.

تنشهای میان تل آویو و بروکسل فقط به این یک مورد ختم نمی شود، بلکه "کاترین اشتون" مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، نیز اعلام کرده که به دنبال تحریم کالاهای ساخته شده در شهرک های اسرائیلی در اتحادیه اروپاست.

اتحادیه اروپا در سال گذشته میلادی نیز با صدور بیانیه ای تند ساخت واحدهای مسکونی جدید از سوی صهیونیست ها در بیت المقدس اشغالی را محکوم کرده بود.

کد مطلب 2113204

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