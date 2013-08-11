جشن استقلال تاجیکستان با "رودکی؛ جادوگر واژگان سبز"

پویان درباره اجرای خارج از کشور نمایش "رودکی؛ جادوگر واژگان سبز" که آن را بهار سال 87 در تالار وحدت به صحنه برده بود به خبرنگار مهر گفت: قرار بر این شده است که نمایش "رودکی؛ جادوگر واژگان سبز" را در جشن استقلال کشور تاجیکستان روی صحنه ببریم. به همین منظور تمرینی فشرده را شروع کرده‌ایم و طبق برنامه‌ریزی انجام شده این اثر نمایشی را از 25 شهریورماه در تالار رودکی شهر دوشنبه کشور تاجیکستان روی صحنه می‌بریم.



کارگردان نمایش "رودکی؛ جادوگر واژگان سبز" درباره تعداد اجراهای این اثر نمایشی در کشور تاجیکستان افزود: طبق برنامه ریزی‌های انجام شده قرار بر این است که این اثر نمایشی را از 25 شهریورماه به تعداد 12 اجرا روی صحنه ببریم.



وی درباره تغییرات احتمالی در گروه بازیگری نمایش گفت: تغییر خاصی در گروه بازیگری ایجاد نشده است و تنها پردیس افکاری جایگزین یکی از بازیگران زن نمایش شده است. به این ترتیب ایرج راد، اصغر همت، محمد ساربان، خسرو احمدی، رضا احدی و علیرضا دهقانی که پیش از این نیز در اجرای عمومی نمایش "رودکی؛ جادوگر واژگان سبز" حضور داشتند در اجرای کشور تاجیکستان نیز به ایفای نقش می‌پردازند.



نمایش "رودکی؛ جادوگر واژگان سبز" نوشته ایوب آقاخانی است که سال 87 در تالار وحدت اجرای عمومی شده است.