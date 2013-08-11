به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد حسنی صبح یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه ضمن اعلام این خبر افزود: طی هفته گذشته صد و 23 کیلو‌گرم انواع مواد مخدر توسط پلیس مبارزه با مواد‌مخدر استان مرکزی و شهرستان‌های تابعه کشف شد.



وی ادامه داد: کشفیات مواد مخدر در استان مرکزی نسبت به مدت مشابه سال گذشته 150 درصد افزایش داشته است.

رشد 24 درصد دستگیری قاچاقچیان



رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهی انتظامی استان مرکزی همچنین با اشاره به رشد 24 درصد دستگیری قاچاقچیان در این استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته، افزود: از مقدار کشفیات سال جاری 90 درصد مواد مخدر سنتی و 10 درصد موادمخدر صنعتی بود.



حسنی با بیان اینکه از این مقدار صد و هفت کیلو‌گرم آن تریاک است، اضافه کرد: دستگیری 12 نفر قاچاقچی توسط پلیس دلیجان و توقیف هفت دستگاه خودروی سواری از دیگر موفقیت‌های پلیس مبارزه با مواد مخدر طی هفته گذشته است.

انهدام دو باند تهیه و توزیع هروئین در شهر اراک



وی همچنین از انهدام دو باند تهیه و توزیع هروئین در شهر اراک نیز طی هفته گذشته خبر داد و اظهار کرد: در این اقدام هفت کیلو و صد ‌گرم هروئین کشف، هشت نف قاچاقچی دستگیر و سه دستگاه خودروی سواری توقیف شد.



رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهی انتظامی استان مرکزی در ادامه از کشف چهار کیلو و 500 گرم شیشه و هروئین در شازند خبر داد و گفت: در این اقدام نیز یک قبضه کلت، پنج نفر دستگیر و دو دستگاه خودروی سواری توسط کارکنان فرماندهی انتظامی شهرستان شازند توقیف شد.



حسنی در پایان با بیان این‌که تریاک و هروئین قابل استحصال و شیشه و حشیش غیرقابل استحصال است، تصریح کرد: مواد مخدر قابل استحصال برای تهیه داروها استفاده خواهد شد.