سارق موتورخانه هاي كشاورزي و سطل هاي زباله شهرداري در زرندیه دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ داود كاظمي افزود: با پيگيري و تلاش پليس سارق در حين ارتكاب به جرم به وسيله ي يك دستگاه وانت بار سرقتي غافلگير و دستگير شد.

وی با بیان اینکه این متهم به 8فقره سرقت اماکن خصوصی اعتراف کرده است اظهارداشت: سارق پس از دستگيري به 8 فقره سرقت لوازم موتورخانه هاي كشاورزي، ترانس برق، سطل هاي زباله شهرداري و خودرو اعتراف كرده است و همشهریان می توانند در صورت شکایت از طريق تماس با مركز فوريت هاي پليسي110 اين شهرستان مطرح كنند.

كشف 14 فقره سرقت در ساوه

فرمانده انتظامي شهرستان ساوه استان مركزي از كشف 14 فقره سرقت و دستگيري 3 نفر سارق در اين شهرستان خبر داد.

سرهنگ علي اصغر طالبي گفت: در راستاي اجراي طرح ارتقاء امنيت اجتماعي و پيگيري ماموران انتظامي ساوه در زمينه كشف سرقت طي 48 ساعت گذشته 14 فقره سرقت و 3 نفر سارق در اين شهرستان شناسايي و دستگير شدند.

وي با بيان اينكه سرقت هاي مكشوفه در خصوص سرقت قطعات خودرو، وجه نقد،لوازم داخل خودرو و لوازم ساختماني مي باشد.

كشف 33 دستگاه مانيتور قاچاق در ساوه

ماموران يگان امداد شهرستان ساوه استان مركزي يكدستگاه خودرو سواري با 33 دستگاه مانيتور قاچاق را متوقف كردند .

در راستاي اجراي طرح مبارزه با قاچاق كالا و كنترل محورهاي مواصلاتي ساوه، مأموران انتظامي يگان امداد شهرستان به يك دستگاه خودروي سواري مشكوك و آن را متوقف كردند.

ماموران پس از بازرسي از خودرو تعداد33 دستگاه مانيتور ال اي دي 19 اينچ به ارزش تقريبي 100 ميليون ريال كشف كردند. اموال مكشوفه به همراه راننده خودرو پس از تشكيل پرونده تحويل پليس مبارزه با كالاي قاچاق شهرستان ساوه شد.

دستگيري باند سارقان حرفه اي و کشف 15 فقره سرقت در اراك

فرمانده انتظامي شهرستان اراك از دستگيري باند سارقان حرفه اي و كشف 15 فقره انواع سرقت خبر داد.

سرهنگ مصطفي ويسمه اي گفت:در پي چندين فقره سرقت در سطح شهرستان و اعلام شكايت شهروندان،شناسايي و دستگيري سارق يا سارقان احتمالي در دستور كار ويژه مأموران قرار گرفت و نهايتاً فردي به هويت"ر-ك" را شناسايي و مخفيگاه مجردي وي را به مدت دو روز بصورت نامحسوس تحت كنترل قرار دادند.

وی در ادامه تصريح كرد: پس از مراقبت ويژه از مخفيگاه،به محض ورود متهم ضمن هماهنگي با مقام قضايي و طي عمليات غافلگيري،متهم در حالي دستگير شد كه در در مخفيگاه وي انواع سلاح سرد،دست چك ها و اوراق بانكي،كيف هاي زنانه و رمزدار مسروقه در آن مكان به چشم مي خورد.

سرهنگ ويسمه اي بيان داشت:با دستگيري و انتقال وي به مقر انتظامي و اقدامات فني بازجويي،متهم همدستان خود را معرفي و به 15فقره انواع سرقت در محله هاي مختلف شهراراك اعتراف كرد.

كشف 14 فقره سرقت خودرو و لوازم خودرو در استان مركزي

14فقره سرقت خودرو و لوازم داخل خودرو در شهرهاي اراك و ساوه استان مركزي كشف شد.

رئيس پليس آگاهي فرماندهي انتظامي استان مركزي گفت:در پي شكايت تعدادي از هم استاني ها و تماس با مركز فوريت هاي پليسي 110 مبني بر سرقت خودرو و لوازم داخل خودرو موضوع در دستور كار ويژه پليس آگاهي قرار گرفت.

سرهنگ "رضا احمدي" با بيان اينكه با تلاش و پيگيري هاي شبانه روزي مأموران آگاهي موفق به شناسايي 4 نفر سارق شدند، افزود:در يك عمليات غافلگيرانه شب گذشته سارقان دستگير و به يگان انتظامي انتقال داده شدند. وي اظهار داشت:متهمان كه در شهرهاي اراك و ساوه مرتكب جرم شده بودند به 14 فقره سرقت خودرو و لوازم داخل خودر و اعتراف كردند.