جوانان پرسپولیس بازنده میدان شدند/ انتقاد پروین از مدیران باشگاه

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های فوتبال جوانان پرسپولیس و احسان ری که قرار بود امروز به میزبانی تیم پرسپولیس برگزار شود، به علت نیامدن آمبولانس 3 بر صفر به سود تیم احسان ری خاتمه یافت. وظیفه حضور آمبولانس برعهده تیم میزبان بود و بدون آن مسابقه برگزار نشد.

پس از این شکست بازیکنان تیم فوتبال جوانان پرسپولیس به شدت در رختکن گریه کردند زیرا به خاطر هزینه حدود 100 هزار تومان برای حضور آمبولانس، نتیجه مسابقه را به تیمی واگذار کردند که در صورت برگزاری بازی آن تیم را شکست می‌دادند.

پس از این اتفاقات مجید پروین سرمربی تیم فوتبال جوانان پرسپولیس با انتقاد از اتفاقات رخ داده در این بازی گفت: در یک ماه و نیم گذشته بازیکنان ما با زبان روزه تمرین کردند اما هیچکسی به ما سر نزد. حقوق کادرفنی پرداخت نشد و بازیکنان هم با دست خالی خود را آماده حضور در مسابقات کردند.

وی افزود: ما به راحتی می‌توانستیم تیم احسان ری را شکست داده ولی 5 دقیقه پیش از آغاز بازی به ما و خانواده بازیکنان اعلام شد که باید برای حضور آمبولانس 100 هزار تومان پول بدهید که به خاطر پرداخت نشدن این مبلغ، بازی را 3 بر صفر به سود تیم احسان ری اعلام کردند.

سرمربی تیم فوتبال جوانان پرسپولیس همچنین گفت: مسئولان به جای شعار دادن، به فکر تیم‌های پایه باشند که به خاطر مشکلاتی از جمله نبودن آمبولانس، متحمل چنین باخت‌هایی نشوند.

به گزارش خبرنگار مهر، هفته پیش هم تیم نوجوانان پرسپولیس به خاطر نداشتن پیراهن، مقابل حریف خود 3 بر صفر بازنده شده بود.