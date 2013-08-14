به گزارش خبرگزاری مهر، آیین افتتاح جشنواره رسانه‌های مجازی خلیج فارس با حضور محمدصادق افراسیابی معاون فرهنگی و مطبوعاتی ارشاد استان تهران و هیات داوران این جشنواره شامل امیدعلی مسعودی، حسن بشیر، حجت الاسلام و المسلمین سعیدرضا عاملی و عفت شریعت امروز چهارشنبه 23 مرداد در سالن نشست‌های اداره كل فرهنگ ارشاد اسلامی استان تهران و با شعار «ایران نماد مقاومت اسلامی؛ خلیج فاری نماد مقاومت ملی» برگزار شد.

در اين مراسم محمدصادق افراسیابی با اشاره به مناسبت امروز که روز مقامت اسلامی نامگذاری شده است، آغاز داوری جشنواره رسانه‌های خلیج فارس را با داوری آقایان سعیدرضا عاملی، بیژن نوباوه وطن، حسن بشیر، امیدعلی مسعودی و فرج‌اللهی و با شعار «ایران نماد مقامت اسلامی و خلیج فارس نماد مقاومت ملی» اعلام کرد.

سعیدرضا عاملی، حسن بشیر و امیدعلی مسعودی در این مراسم بر اهمیت برگزاری سلسله جشنواره‌های رسانه‌های مجازی توسط اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان تهران و با هدف تبیین شاخصه‌های تولید محتوا در فضای سایبر تاکید کردند.

بنا بر این گزارش تعداد 4182 اثر در حوزه‌های عکس، خبر، گزارش خبری، فیلم خبری و نماهنگ و همچنین خبر و گزارش به زبان‌های انگلیسی و عربی به دبیرخانه این جشنواره ارسال شده است و به نفرات اول تا سوم هر رشته لوح تقدیر تحویل و جوایز نقدی قابل توجه اهدا خواهد شد. اختتامیه نخستین جشنواره رسانه‌های مجازی خلیج فارس 2 شهریور برگزار می‌شود.