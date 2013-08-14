آخرین آمار تلفات به نقل از اخوان و دولت/تلاش برای حمله به استانداری سوئز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، وزارت بهداشت مصر اعلام کرد که در جریان عملیات نیروهای امنیتی مصر در میدان النهضه و رابعه العدویه برای متفرق کردن معترضین و طرفداران اخوان المسلمین، 15 نفر کشته و 179 نفر زخمی شدند.

این در حالی است که تودی زمان به نقل از منابع اخوان المسلمین گزارش داد که آمار تلفات درگیری های امروز به 300 کشته افزایش یافته است.

العربیه نیز گزارش داد که طرفداران محمد مرسی رئیس جمهوری برکنار شده مصر تلاش می کنند به استانداری سوئز حمله کنند و با نیروهای ارتش درگیر شوند.

المصری الیوم نیز به نقل از وزارت کشور مصر اعلام کرد که پیگیری های امنیتی این نهاد حاکی از آن است که رهبران اخوان المسلمین به اعضای خود در استان های مختلف این کشور دستور داده اند به مراکز مختلف پلیس در استان های قاهره، بنی سویف، المنیا و اسیوط حمله کنند.