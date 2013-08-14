  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۳ مرداد ۱۳۹۲، ۱۵:۰۴

اخبار لحظه به لحظه از مصر/

آخرین آمار تلفات به نقل از اخوان و دولت/تلاش برای حمله به استانداری سوئز

آخرین آمار تلفات به نقل از اخوان و دولت/تلاش برای حمله به استانداری سوئز

اعلام آخرین آمار تلفات درگیری های امروز مصر به نقل از اخوان المسلمین و دولت و تلاش اخوانی ها برای حمله به استانداری سوئز از تازه ترین خبرهای مصر به شمار می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، وزارت بهداشت مصر اعلام کرد که در جریان عملیات نیروهای امنیتی مصر در میدان النهضه و رابعه العدویه برای متفرق کردن معترضین و طرفداران اخوان المسلمین، 15 نفر کشته و 179 نفر زخمی شدند.

این در حالی است که تودی زمان به نقل از منابع اخوان المسلمین گزارش داد که آمار تلفات درگیری های امروز به 300 کشته افزایش یافته است.

العربیه نیز گزارش داد که طرفداران محمد مرسی رئیس جمهوری برکنار شده مصر تلاش می کنند به استانداری سوئز حمله کنند و با نیروهای ارتش درگیر شوند.

المصری الیوم نیز به نقل از وزارت کشور مصر اعلام کرد که پیگیری های امنیتی این نهاد حاکی از آن است که رهبران اخوان المسلمین به اعضای خود در استان های مختلف این کشور دستور داده اند به مراکز مختلف پلیس در استان های قاهره، بنی سویف، المنیا و اسیوط حمله کنند.

 

کد مطلب 2115670

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها