کاسترو از کمک نظامی کره شمالی به کوبا در دهه 1980 خبر داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از لاتینا پرس، "فیدل کاسترو" رهبر انقلاب کوبا گفت این کشور در سالهای دهه 1980 میلادی در صورت حمله آمریکا باید به تنهایی از خود دفاع می کرد.

وی این مطلب را طی یک مصاحبه و از قول "یوری آندروپوف" دبیرکل وقت حزب کمونیست اتحاد جماهیر شوروی بیان کرد. به گفته کاسترو، کوبا برای دفاع از خود خواستار حمایت نظامی از سوی همپیمانانش شد، زیرا برای یک میلیون رزمنده خود به سلاح نیاز داشت.

بر این اساس، دولت انقلابی کوبا برای اینکه آمریکا و هیچ کشور غربی دیگری از ارسال سلاح به این کشور مطلع نشود، خواستار دریافت کمک از کره شمالی شد که پیونگ یانگ نیز به این خواسته پاسخ مثبت داد.

طبق این گزارش "کیم ایل سونگ" رهبر کره شمالی در آن زمان با ارسال 100 هزار قبضه کلاشینکف و مهمات به صورت رایگان، از دولت کاسترو در برابر تهدیدها حمایت کرده است.