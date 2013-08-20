به گزارش خبرنگار مهر،‌ مراسم رونمایی از مجموعه 3 گانه «آینده کهن» نوشته آرمان آرین، عصر دیروز دوشنبه 28 مرداد با حضور محمد جعفری قنواتی و نویسنده اثر در فروشگاه مرکزی شهر کتاب برگزار شد.

آرمان آرین در این برنامه گفت: بی‌نهایت دلم می‌سوزد؛ کباب است. صبح و شب دارم افسوس می‌خورم. نمی‌گویم اشک می‌ریزم ولی برای این همه داشته‌ای که معطل مانده و مورد استفاده قرار نمی‌گیرد، به شدت افسوس می‌خورم. شاید این حرف‌ها باعث شود که به خودمان بیاییم.

وی افزود: هر نقطه‌ای در این سرزمین، بناهای مقدس و باشکوهی دارد که اگر در آمریکا یا اروپا بود، میلیاردها دلار از آن پول در می‌آوردند. اما این بناها در مملکت ما افتاده، خفته و بلکه مرده‌اند. آتشکده آذرگسنسب یا همان تخت سلیمان که موضوع این سه‌گانه است، امروز مرده و کارکنانش همه اخراج شده‌اند. من این اثر را به هنرهای از هم گسیخته ایران تقدیم می‌کنم و امیدوارم روزی به هم متصل شوند. همه این‌کارها برای فرهنگ ایران‌زمین است.

این نویسنده گفت: «آینده کهن» مشخصا یک رمان است که درباره این منطقه در یک بخش حساس در یک برهه لامکان و لازمان است. اتفاقات این داستان در سه لایه اتفاق می‌افتد که در هم ضرب شده و برایندشان در سه شب اتفاق می‌افتد که جنس این شب‌ها مانند «هزار و یک شب» است. بنیادهای فکری این سه‌گانه، شخصی هستند و از اندیشه خودم سرچشمه می‌گیرند. «آینده کهن» را می‌توان دنباله کتاب‌های گذشته‌ام دانست. آثار من ضمن این که سعی می‌کنند، با فرهنگ کهن پیوند داشته باشند، ارتباط‌شان با امروز را هم حفظ می‌کنند. در ابتدای نوشتن، نمی‌دانم چه می‌خواهم بنویسم. فقط با احساس وارد فضایی می‌شوم و بعد می‌نویسم.

آرین درباره مخاطبان آثارش گفت: مخاطب آثارم، خودم هستم. من از درون یک ایل هستم و واقعا برای افراد این ایل درونی‌ام می‌نویسم. هر وقت که حس می‌کنم این ایل راضی شده، مخاطبان بیرونی هم ما به ازای این درونی‌ها راضی خواهند شد. در این عرصه هم مدیون سه نفر هستم: مهدی آذریزدی، احسان یارشاطر و محمدعلی اسلامی ندوشن.

وی در بخش دیگری از سخنانش گفت: متاسفانه هیچ تلاشی درباره زنده نگه داشتن فرهنگ کهن این کشور نمی‌شود. سینما و صدا سیمای ما که سیم‌هایشان قطع است. از تهاجم فرهنگی صحبت می‌شود در حالی که تهاجم فرهنگی به آن معنی که گفته می‌‌شود، وجود ندارد. آن‌ها دارند کارشان را درست انجام می‌دهند و این ماییم که کارمان را درست انجام نمی‌دهیم.