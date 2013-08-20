به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا نعمت زاده در دیدار رئيس سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي و مديران و كارشناسان اين سازمان، استانهاي مرزي را يكي از فرصتهاي ويژه صادراتي عنوان كرد و افزود: اين فرصتي است كه در گذشته مغفول مانده در حالي كه استانهاي مرزي كشور با توجه به شرايط كشورهاي مرزي غربي و شرقي بهترين فرصت براي صادرات را دارند.



وي با بيان اينكه بايد عنايت ويژه اي به شهرستانهاي مرزي داشته باشيم و واحدهاي كوچك را نيز تشويق به سرمايه گذاري و صادرات كنيم بر لزوم صادرات گرا بودن صنايع كوچك تاكيد كرد و افزود : نبايد فكر كنيم كه تنها صنايع بزرگ مي توانند به صادرات محصولات خود بپردازند.



نعمت زاده در ادامه تاكيد كرد : بايد به مناطق محروم كشور توجه بيشتري بشود و به دنبال اين باشيم كه نرخ زمين و ساير زير ساختها در شهركهاي صنعتي ارزانتر شود.



وي تصريح كرد: بايد به جزييات مسائل شهركها حساس باشيم و يكي از نكات ريز شهركها توجه به سيستم فاضلاب است كه به عقيده بنده حتي قبل از ساير زير ساختها بايد مورد توجه باشد و فاز به فاز جلو برويم.



مسائل مالي و بانكها يكي از مسائلي بود كه نعمت زاده در اين نشست بدان اشاره كرد و افزود: به منظور بررسي و رفع اينگونه مشكلات هفته آينده جلسه اي را با وزير اقتصاد راجع به كل صنعت و مسائل مربوط به صنايع برگزار خواهيم كرد كه در آن جلسه مشكلات مربوط به صنايع كوچك را هم پيگيري مي كنيم و سعي در رفع آن خواهيم داشت.



وزير صنعت ، معدن و تجارت اظهار كرد : هنر ما اين است كه ارتباط نزديك بين شما كه در جايگاه صف و ما كه در ستاد هستيم برقرار كنيم تا هم اطلاعات خوب رد و بدل شود و هم پيشنهادات و نظرات.

به گفته وي بايد آنقدر امكانات در شهركهاي صنعتي زياد شود كه مردم خود به دنبال سرمايه گذاري باشند و بهترين خدمات را به مردم بدهيم.