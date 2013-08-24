به گزارش خبرنگار مهر، چند ماه پیش و در اردوی آماده سازی تیم ملی فوتسال ایران برای حضور در مسابقات آسیایی داخل سالن بود که امیر فراشی و مصطفی نظری مربی دروازه‌بان و دروازه‌بان تیم ملی با همدیگر جدال لفظی پیدا کردند. مسئله‌ای که موقعیت هر دو طرف را در تیم ملی تحت تاثیر قرار داد و "خسوس کاندلاس" سرمربی تیم ملی ترجیح داد آنها را کنار بگذارد.

با قهرمانی تیم ملی در مسابقات قهرمانی داخل سالن آسیا، رضا لک دیگر مربی تیم ملی کار کردن در تیم باشگاهی گیتی پسند را به فعالیت در عرصه ملی ترجیح داد و از کادر فنی جدا شد. به این ترتیب تعداد مربیان تیم ملی به عدد سه رسید تا کمیته فوتسال و کاندلاس برای اضافه کردن یک مربی دیگر به نیمکت ایران به توافق برسند.

اردوی تیم ملی فوتسال در حالی از روزهای آینده برای حضور در مسابقات جام جهانی کوچک برزیل برگزار خواهد شد و با موافقت خسوس کاندلاس قرار شد یک مربی دروازه‌بان به کادر فنی اضافه شود.

سید رضا افتخاری سرپرست کمیته فوتسال با اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفت: قبل از تشکیل اردوهای تیم ملی برای حضور در مسابقات جام جهانی کوچک برزیل، حضور یک مربی دروازه‌بان قطعی است. ما در این زمینه مذاکراتی هم انجام داده‌ایم و به زودی این مربی به جمع تیم ملی اضافه خواهد شد. مربی مورد نظر در سفر تیم ملی به روسیه هم در کنار کادر فنی حضور داشت!