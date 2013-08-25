دور جدید مذاکرات سازش تا دو روز آینده برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، منابع آگاه فلسطینی امروز اعلام کردند که دور آتی مذاکرات سازش میان تشکیلات خودگردان فلسطین و رژیم صهیونیستی طی دو روز آتی در اراضی فلسطین برگزار خواهد شد.

این منابع اعلام کردند که سایه سنگین توسعه شهرک ها همچنان بر سر مذاکرات سازش قرار دارد.

منابع آگاه فلسطینی خاطرنشان کردند: طرفین مذاکره تاکنون درباره دستور کار مذاکرات به توافق نرسیده اند. طرف اسرائیلی بر این موضوع اصرار دارد که آمریکا در مذاکرات حضور نداشته باشد، اما طرف فلسطینی خواهان میانجیگری آمریکا در مذاکرات است.

مذاکرات سازش پس از سه سال توقف، 30 جولای (8 مرداد) در واشنگتن از سر گرفته شد. این مذاکرات در حالی از سر گرفته شده است که گروه های فلسطینی با آن مخالف هستند و معتقدند این مسئله به احقاق حقوق ملت فلسطین منجر نخواهد شد.