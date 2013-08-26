  1. دين، حوزه، انديشه
۴ شهریور ۱۳۹۲، ۱۰:۴۲

نشست نقد و بررسی «اخلاق در عصر مدرن» برگزار می شود

نشست نقد و بررسی «اخلاق در عصر مدرن» برگزار می شود

نشست هفتگی شهر کتاب در دوازدهم شهریور‌ماه به نقد و بررسی «اخلاق در عصر مدرن» اختصاص دارد که با حضور دکتر رضا داوری‌اردکانی، دکتر غلامحسین ابراهیمی‌دینانی، دکتر شهین اعوانی و دکتر محمدرضا بهشتی برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، نسبت میان علم و اخلاق و سیاست چگونه است؟ چه نیازی پژوهندگان و نویسندگان را برانگیخته است تا این همه کتاب و مقاله در بیست سال اخیر در باب اخلاق و علم، اخلاق و دین، اخلاق و سیاست و اخلاق حرفه‌ای و حتی اخلاق پژوهش نوشته شود؟ در کجا اخلاق و حقوق و دین به هم می‌رسند؟

در جهان علم و مهندسی چه ملاحظاتی درباره‌ اخلاق وجود دارد؟ به تازگی کتاب «اخلاق در عصر مدرن»، نوشته‌ دکتر رضا داوری‌اردکانی منتشر شده است که به پرسش‌های فوق پاسخ داده و نشان‌دهنده‌ توجه مؤلف به خلجان‌ها و نگرانی‌های اخلاقی است که در همه‌ سطوح در جامعه دیده می‌شود.

نشست هفتگی شهر کتاب در روز سه‌شنبه دوازدهم شهریور‌ماه از ساعت ۱۶:۳۰ به نقد و بررسی «اخلاق در عصر مدرن» اختصاص دارد که با حضور دکتر رضا داوری‌اردکانی، دکتر غلامحسین ابراهیمی‌دینانی، دکتر شهین اعوانی و دکتر محمدرضا بهشتی در مرکز فرهنگی شهر کتاب واقع در خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر(بخارست)، نبش کوچه سوم برگزار می‌شود و ورود برای علاقه‌مندان آزاد است.

کد خبر 2123001

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها