نشست نقد و بررسی «اخلاق در عصر مدرن» برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، نسبت میان علم و اخلاق و سیاست چگونه است؟ چه نیازی پژوهندگان و نویسندگان را برانگیخته است تا این همه کتاب و مقاله در بیست سال اخیر در باب اخلاق و علم، اخلاق و دین، اخلاق و سیاست و اخلاق حرفهای و حتی اخلاق پژوهش نوشته شود؟ در کجا اخلاق و حقوق و دین به هم میرسند؟
در جهان علم و مهندسی چه ملاحظاتی درباره اخلاق وجود دارد؟ به تازگی کتاب «اخلاق در عصر مدرن»، نوشته دکتر رضا داوریاردکانی منتشر شده است که به پرسشهای فوق پاسخ داده و نشاندهنده توجه مؤلف به خلجانها و نگرانیهای اخلاقی است که در همه سطوح در جامعه دیده میشود.
نشست هفتگی شهر کتاب در روز سهشنبه دوازدهم شهریورماه از ساعت ۱۶:۳۰ به نقد و بررسی «اخلاق در عصر مدرن» اختصاص دارد که با حضور دکتر رضا داوریاردکانی، دکتر غلامحسین ابراهیمیدینانی، دکتر شهین اعوانی و دکتر محمدرضا بهشتی در مرکز فرهنگی شهر کتاب واقع در خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر(بخارست)، نبش کوچه سوم برگزار میشود و ورود برای علاقهمندان آزاد است.
نشست هفتگی شهر کتاب در دوازدهم شهریورماه به نقد و بررسی «اخلاق در عصر مدرن» اختصاص دارد که با حضور دکتر رضا داوریاردکانی، دکتر غلامحسین ابراهیمیدینانی، دکتر شهین اعوانی و دکتر محمدرضا بهشتی برگزار می شود.
به گزارش خبرگزاری مهر، نسبت میان علم و اخلاق و سیاست چگونه است؟ چه نیازی پژوهندگان و نویسندگان را برانگیخته است تا این همه کتاب و مقاله در بیست سال اخیر در باب اخلاق و علم، اخلاق و دین، اخلاق و سیاست و اخلاق حرفهای و حتی اخلاق پژوهش نوشته شود؟ در کجا اخلاق و حقوق و دین به هم میرسند؟
نظر شما