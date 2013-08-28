800 هزار اثر فرهنگی و هنری در جشنواره امام رضا(ع) تولید شده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد جعفری شامگاه سه شنبه در ديدار اعضای ستاد مركزی بزرگداشت دهه كرامت با آيت الله مصباح يزدی اظهار داشت: در راستای بهره مندی از آموزه های رضوی در عرصه زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی تلاش كرده ايم فعاليت گسترده‌ای را از نظر دربرگيری همه اقشار و خصوصا اصحاب فرهنگ و هنر در جشنواره فرهنگی هنری امام رضا(ع) مهیا کنیم.

وی افزود: جشنواره بين المللی امام رضا(ع) در شاخه‌های مجازی، فرهنگی، پژوهشی، رسانه‌ای و علمی تعريف شده است و بخش مردمی نيز برای برگزاری جشن‌ها با مدیریت مردم پیش بینی شده است.

مدیرعامل بنیاد بین المللی امام رضا(ع) ادامه داد: اولین رويكرد در جشنواره بین المللی امام رضا(ع) رويكردی معرفتی است كه مجموعه تلاش های ما منجر به ارتقای سطح معنويت، ارتقای فرهنگ و ارزش های دينی در حوزه زندگی فردی و اجتماعی خواهد شد.

جعفری اضافه کرد: دومين رويكرد برگزاری جشنواره بين المللی امام رضا(ع) تبليغی ترويجی است و آن چه اصحاب فرهنگ و هنر دارند به پای كار آورده می‌شود تا جريان فرهنگی كشور به جريانی مبتنی بر ارزش‌های دينی و مبتنی بر آموزه‌های رضوی قرار گیرد.

وی افزود: به جز این که در حوزه معارف رضوی جريان مستمری را از طريق جشنواره بین المللی امام رضا(ع) بوجود آورده ايم تا جامعه هنری آموزه‌های رضوی را بيان كنند جريان سالمی در كشور شكل می‌گيرد كه فرهنگ و هنر كشور به سمت آموزه‌های دينی سوق يابد.

مدیرعامل بنیاد بین المللی امام رضا(ع) اظهار داشت: 800 هزار اثر فرهنگی هنری در دوره‌های گذشته جشنواره بين المللی امام رضا(ع) توليد شده است و در حوزه تبليغی ترويجی توفيق داشتيم خبرگزاری رضوی را احداث كنيم كه در دهه كرامت از سايت آن رونمايی خواهد شد.