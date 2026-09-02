مهر و موم دو مرکز کشتار غیرمجاز دام در مهریان یاسوج

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم توکل اظهار کرد: در راستای صیانت از سلامت شهروندان و مقابله با عرضه فرآورده‌های خام دامی غیربهداشتی، دو مرکز کشتار غیرمجاز دام در منطقه مهریان یاسوج شناسایی و با دستور مقام قضایی پلمب شدند.

وی با اشاره به شناسایی این مراکز افزود: این اقدام در پی پایش‌های مستمر کارشناسان واحد نظارت بر بهداشت عمومی دامپزشکی و دریافت گزارش‌های مردمی درباره کشتار غیرمجاز دام در منطقه مهریان انجام شد.

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان بویراحمد تصریح کرد: پس از دریافت گزارش‌ها، تیم‌های بازرسی دامپزشکی بلافاصله موضوع را بررسی کردند و با توجه به حساسیت مسئله و احتمال تهدید سلامت عمومی، هماهنگی‌های لازم با مقام قضایی انجام شد.

وی تاکید کرد: با اخذ حکم قضایی و پشتیبانی نیروهای انتظامی، عملیات برخورد با این مراکز انجام و در نهایت هر دو واحد متخلف پلمب شدند.

توکل با هشدار نسبت به پیامدهای کشتار دام خارج از کشتارگاه گفت: کشتار دام در مکان‌های فاقد شرایط بهداشتی و بدون نظارت کارشناسان دامپزشکی می‌تواند زمینه انتقال بیماری‌های مشترک بین انسان و دام از جمله تب کریمه کنگو و تب مالت را فراهم کند.

وی ادامه داد: مراکز غیرمجاز با نادیده گرفتن ضوابط و پروتکل‌های بهداشتی، سلامت مصرف‌کنندگان را در معرض خطر قرار می‌دهند و با این موارد بر اساس قانون برخورد خواهد شد.

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان بویراحمد از شهروندان خواست هنگام خرید گوشت قرمز، فرآورده‌های خام دامی مورد نیاز خود را تنها از مراکز معتبر و تحت نظارت دامپزشکی تهیه کنند و در صورت مشاهده موارد مشکوک، موضوع را به مراجع مربوطه گزارش دهند.

توکل اضافه کرد: نظارت بر زنجیره تأمین و عرضه فرآورده‌های خام دامی در شهرستان بویراحمد به‌صورت مستمر ادامه دارد و با هرگونه فعالیت غیرمجاز که سلامت شهروندان را تهدید کند، بدون اغماض و در چارچوب قانون برخورد خواهد شد.