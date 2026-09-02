به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، عدنان الکنانی کارشناس امور امنیتی تاکید کرد که تحولات داخلی عراق بیانگر وجود زمینه سازی برای اجرای پروژه صهیونیستی با هدف تجزیه این کشور است.

وی اضافه کرد که این پروژه از طریق به راه انداختن درگیری های داخلی یا یک کودتای سیاسی به بهانه های مختلف ممکن است عملیاتی شود.

الکنانی تصریح کرد که شکاف های داخلی در عراق ممکن است زمینه را برای وقوع چنین درگیری های و باز شدن راه مداخلات آمریکا و رژیم صهیونیستی مهیا کند.

وی بیان کرد که آمریکا و رژیم صهیونیستی از طریق ایجاد تنش های داخلی به دنبال هدف قرار دادن امنیت عراق هستند و باید نسبت به چنین پروژه هایی هوشیار بود.