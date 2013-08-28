اعلام آمادگی 10 تیم برای شرکت در جام کشتی حاجی پور

رئیس هیئت کشتی شهرستان آمل در گفتگو با خبرنگار مهر، از اعلام آمادگی 10 تیم از هشت استان کشور برای شرکت در نخستین دوره رقابت‌های کشتی آزاد جام "محسن حاجی‌پور" ازکشتی گیران جوان و دارنده چندین نشان جهانی وآسیایی در این شهرستان خبر داد.

قدرت‌اله نهاوندیان گفت‌: در این رقابتها در مجموع حدود 80 کشتی گیر از استان‌های گیلان، گلستان، اردبیل، همدان، کردستان، کرمانشاه، تیم ساری وسه تیم از شهرستان آمل در محیط باز روستای "وسطی کلا" از توابع بخش دشت سر آمل وزادگاه "پهلوان محسن حاجی پور"با هم رقابت می کنند. این رقابتها در روزهای پنجشنبه وجمعه هفته جاری برگزار می شود.

رئیس هیات کشتی آمل ادامه داد: مراسم وزن کشی این رقابتها عصرچهارشنبه در خانه کشتی "جهان پهلوان قاسم رضایی" برگزار می شود.

نهاوندیان ادامه داد: این رقابتها در 10 وزن رده سنی جوانان و در رشته آزاد برگزار می شود.

"محسن حاجی‌پور" فرنگی کار وزن 55کیلوگرم تیم ملی کشتی بزرگسالان ایران، نشان طلای کشتی دانشجویان جهان، طلای نوجوانان و جوانان آسیا در چندسال گذشته و نیز نقره و برنز جوانان جهان در سالهای 2002 تاکنون در کارنامه افتخارات خود دارد.