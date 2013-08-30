46 طرح در مانه و سملقان به بهره برداری رسید

سیدمحمدرضا هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان این که در طول هفته دولت 46 عمرانی و خدماتی در سه بخش مرکزی، مانه و سملقان شهرستان مانه و سملقان در حوزه های تولیدی، زیربنایی، اجتماعی و فرهنگی با حضور مسئولان استانی و شهرستانی به بهره برداری رسید، افزود: برای اجرای این پروژه ها در مجموع بیش از هفده میلیارد تومان اعتبار هزینه شده بود.

وی با اشاره به این که با اجرای طرح های مذکور برای 60 نفر به طور مستقیم شغل ایجاد شد، اظهار داشت: همچنین با بهره برداری از این پروژه ها 88 هزار نفر نیز در مناطق شهری و روستایی از مزایای آن برخوردار شدند.

هاشمی جایگاه سی ان جی شماره دو شهرداری آشخانه، 70 واحد مسکن مهر، سیل بند روستای رسالت، آسفالت راه روستای اسپاخو، گازرسانی به چهار روستای شهرستان و ... را از جمله پروژه هایی برشمرد که در هفته دولت در این شهرستان به بهره برداری رسیدند.

به گزارش خبرنگار مهر، شهرستان مانه و سملقان به مرکزیت شهر آشخانه در شمال غربی استان خراسان شمالی واقع شده و از شمال و شرق به شهرستان بجنورد، از جنوب به شهرستان جاجرم، از غرب به استان گلستان محدود می شود.

این شهرستان با مساحت شش هزار و 53 کیلومترمربع دارای سه شهر، سه بخش، شش دهستان و 146 پارچه آبادی است و جمعیت این شهرستان نیز بر اساس سرشماری نفوس و مسکن سال 90، 103 هزار و 944 نفر ذکر شده که 74 هزار و 315 نفر آنان در مناطق روستایی و 28 هزار و 44 نفر نیز در سه منطقه شهری سکونت دارند.

از دوم تا هشتم شهریور ماه به مناسبت سالگرد انفجار دفتر نخست وزیری به دست منافقین و شهادت شهیدان مظلوم رجایی و باهنر در سال 1360 به نام هفته دولت نامگذاری شده است.

در هفته دولت در سطح هشت شهرستان استان خراسان شمالی 239 پروژه و طرح عمرانی و خدماتی با اعتباری بالغ بر 52 میلیارد تومان به بهره برداری رسید.