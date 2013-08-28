هفته دولت فرصت مناسبی برای بیان خدمات دولت به مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی آزادبخت بعد از ظهر امروز در مراسم افتتاح پنجمین روز از طرح‌های افتتاحی هفته دولت در ملایر گفت: امروز وظیفه ما خدمت‌رسانی یبه مردم در همه عرصه ها است.

وی بزرگترین و ماندگارترین چیزی را که انسان را ارزشمند می‌کند خدمت صادقانه برشمرد و گفت: در این راستا مسئولان وظیفه دارند خدمتی صادقانه به مردم داشته باشند.

وی هفته دولت را فرصت مناسبی برای بیان خدمات دولت به مردم برشمردو از افتتاح 32 طرح در پنجمین روز هفته دولت در ملایر خبر داد

راه اندازی 128 پورت اینترنت پرسرعت ای دی اس ال در مسکن مهر ملایر

آزاد بخت از راه‌اندازی 128 پورت اینترنت پرسرعت ای‌دی‌اس‌ال در مسکن مهر 1 و 2 و همزمان 112 پورت در دیگر نقاط شهرستان با اعتبار 750 میلیون ریالخبر دادو گفت: و تامین برق و جابجایی پایه های تیر برق خیابان شهدا با اعتبار 865 میلیون ریال از دیگر طرح های پنجمین روز هفته دولت است.

وی گفتهمچنین بر این، گلزار شهدای روستاهای کنجدر با دو مزار و گلپرآباد با یک مزار و اعتبار 120 میلیون ریال از دیگر طرح‌ها است.

آزادبخت آبیاری بارانی روستای احمدیه و مصلحان با یک میلیارد و 503 میلیون ریال در بخش زند و افتتاح دو واحد مسکن مهر در شهر زنگنه با 800 میلیون ریال را از دیگر طرح های پنجمین روز هفته دولت برشمرد.

وی همچنیناز بازسازی کامل بخش‌های اطفال و داخلی بیمارستان غرضی با 62 تخت با اعتبار سه میلیارد ریال و نصب و راه اندازی دستگاه اکسیژن ساز با سه میلیارد و 500 میلیون ریال خبر دادو گفت این طرح ها نیز امروز افتتاح شد

آغاز عملیات اجرایی 12 واحد مسکن مهر شهری کمیته امداد ملایر

آزادبخت همچنین از آغاز عملیات اجرایی 12 واحد مسکن مهر شهری کمیته امداد ملایر با چهار میلیارد و 400 میلیون ریال در این روز خبر داد همچنیین 12 پروژه شهرداری ملایر نیزامروز افتتاح می شود.

وی از افتتاح 32 پروژه عمرانی در پنجمین روز از هفته دولت در این شهرستان خبر داد و گفت: از این تعداد، 12 پروژه با 52 میلیارد ریال اعتبار مربوط به شهرداری ملایر است.

آزادبخت افتتاح فاز یک جاده سلامت، بوستان کوهسار و مجموعه تفریحی و گردشگری پنجره ای به سوی دنیا با اعتبار 99 میلیارد و 200 میلیون ریال وبه طور همزمان نیز پروژه اداری تجاری شاه طاهری، سالن ورزشی آتش نشانی مرکزی، روکش و لکه گیری آسفالت معابر، جدولگذاری، پیاده رو سازی و ساختمان اداری شهرداری در پارک جنگلی خلبان پارک بانوان 2، استخر سرپوشیده شهید تاجوک، را از طرح های شهرداری ملایردرپنجمین روز از هفته دولت عنوان کرد.