استان بوشهر نماد مقاومت در دفاع سخت و نرم افزار است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله صفایی بوشهری، ظهر سه شنبه در همایش روز ملی مبارزه با استعمار انگلیس با بیان اینکه استان بوشهر مقتدرانه نماد مقاومت و ایستادگی در برابر زور گویان است تصریح کرد: استان بوشهر آلبوم و نمایشگاه تابان و فروزان بی غروب و مقاومت بی پایان است و موجب افتخار هر بوشهری و ایرانی است.

وی با اشاره به اینکه انگلیس در 4 بار حمله به خاک استان بوشهر با رشادت‌ بوشهری‌ها شکست خورد افزود: نخستین حمله انگلیس به استان بوشهر در سال 1837 میلادی با پنج کشتی به جزیره خارگ بود که با حکم دفاع مقدس شیخ حسن آل عصفور مجبور به عقب نشینی شد.

وی با اشاره به اینکه درسال 1273 هجری قمری بار دیگر انگلیس به بوشهر حمله‌ور شد گفت: این حمله هم با رهبری علما و سردارانی همچون باقر خان تنگستانی شکست انگلیسی‌ها در پی داشت.

امام جمعه بوشهر به حمله انگلیس در سال 1909 میلادی به بوشهر اشاره کرد و گفت: در زمان محمد علی شاه انگلیس برای بار سوم به بوشهر حمله کرد که با حکم سید مرتضی مجتهد اهرمی و دفاع جانانه مردم، تهاجم انگلیسی‌ها به بوشهر با شکست روبه‌رو شد.



صفایی بوشهری به حمله چهارم در زمان رئیسعلی دلواری اشاره کرد و گفت: در سال 1915 میلادی انگلیس برای چهارمین بار به بوشهر حمله کرد که رئیسعلی دلواری با فتوای علما با رهبری دینی همانند علامه بلادی و مجتهد برازجانی حرکت جهادی خود در برابر انگلیسی‌ها آغاز کرد که رئیسعلی دلواری با همکاری مبارزان جنوب چنان درسی به تجاوزگران دادند که تاکنون فکر حمله در سر انگلیس پرورانده نشده است.



وی اهداف حمله انگلیس به بوشهررا تشریح کرد واضافه کرد: براساس اسناد تاریخی، انگلیس در حملات خود به بوشهر تنها هدفش این شهر نبود بلکه بدنبال اشغال کل ایران بوده است.

در این همایش از 6 تن از پژوهشگران برجسته که مقالات آنان برتر بود تجلیل شد.