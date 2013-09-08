چمن ورزشگاه حافظیه یا زمین خاکی/ حیثیت ورزش فارس دستخوش کارهای غیرکارشناسی

به گزارش خبرنگار مهر، سال گذشته بود که با اختصاص اعتبارات استانی 15 میلیارد ریال صرف بهسازی ورزشگاه حافظیه بخصوص زمین چمن آن شد.

زمین چمنی که قرار بود یکی از با کیفیت ترین زمینهای چمن کشور باشد، در آن زمان اجازه برگزاری هیچ بازی به غیر از رویارویی با استقلال و پرسپولیس صادر نشد که مبادا چمن تازه کشت شده حافظیه دچار مشکل شود.

اما در فصل جاری برگزاری بازیهای تیم فجر در این زمین چمن آغاز شد که کم کم تماشاچیان در طول مسابقات متوجه زرد شدن و از بین رفتن قسمتهای مختلف آن شدند و برایشان این سئوال به وجود آمد که چگونه زمین چمنی که 15 میلیارد ریال خرج بهسازی و مرمت آن شده این چنین رو به زردی گذاشته است.

این شرایط همچنان وجود داشت که در برنامه تلویزیونی 90 فیلمی پخش شد که فردی در حال رنگ آمیزی قسمتهای زرد شده زمین چمن است.

پخش این فیلم کافی بود که حیثیت و اعتبار استان متمدنی مثل فارس دستخوش تمسخر تمام کشور شود، زمین چمنی که یک میلیارد تومان خرج آن شده بود اکنون به زور رنگ آمیزی ، سبز نگه داشته می شود.

اکنون مردم و کارشناسان این سئوال را مطرح می کنند که چه کسی پاسخگویی حیف و میل شدن 15 میلیارد ریال پول خرج شده برای این زمین چمن است که فقط در سه بازی اول به بی کیفیت ترین سطح خود رسید.

استاندارفارس نیز در جشن روز خبرنگاران اعلام کرد که به مدیر کل ورزش و جوانان دستور داده از پیمانکار این پروژه طرح شکایت شود.

این ماجراها ادامه داشت تا اینکه هفته گذشته در بازی فجر و داماش تماشاچیان در ورزشگاه حافظیه صحنه بسیار نامناسبی را به نظاره نشسته بودند که طی آن قسمتهای مختلف زمین به خاک رسیده بود و در عمل با هر ضربه توپ و تردد بازیکنان خاک به هوا بر می خواست تا بازهم حیثیت ورزش استان فارس اسیر بی تدبیری متولیان امر شود.

مردم فارس که در این خصوص هیچگاه معذرت خواهی از سوی مسئولان امر را به گوش خود نشنیده اند اکنون حیثیت استان خود را نیز در معرض خطر و تمسخر دوباره می بینند.

این در حالیست که قرار است دیدار تیم عراق و عربستان از سری مسابقات مقدماتی جام جهانی نیز به خاطر مشکلات کشور عراق در ورزشگاه حافظیه برگزار شود و باید پرسید آیا این ورزشگاه قابلیت برگزاری چنین بازی بین المللی را دارد.

مسئولان ورزش استان فارس باید پاسخ دهند که چگونه شده زمین چمنی که 15 میلیارد ریال خرج آن شده به یکباره به زمین خاکی تبدیل می شود و واکنش آن در برخورد با پیمانکار خاطی چه بوده است.

به هر حال در شرایطی که تیمهای فوتبال فارس در بدترین شرایط نتیجه گیری هستند و دل ورزش دوستان نیز از این بابت آزرده شده به نظر می رسد برخورد جدی با پیمانکار ورزشگاه حافظیه کوچکترین کار در این رابطه باشد که مسئولان امر باید روند انجام آن را برای مردم توضیح دهند.

در این خصوص اداره کل ورزش و جوانان فارس در نمابری که به نقل از غلامرضا کمانه مدیرکل اداره به رسانه ها ارسال کرده نسبت به برخی از مشکلات چمن ورزشگاه نیز اشاره کرده است.

کمانه در این خصوص گفته است که از آنجاکه نوع چمن این ورزشگاه بسیارمرغوب است لذا نیاز به حفظ و رسیدگی بیشتری داشت و به دلیل اینکه در برابر تابش آفتاب آبیاری شده دچار یک قارچ زدگی شد و برخی از نقاط زمین آسیب دید.

مدیر کل ورش و جوانان فارس تصریح کرد: چندین کارشناس کشاورزی از این ورزشگاه بازدید کردند و مقررشد نقاط آسیب دیده مجددا زیرکشت برود و واکاری صحیحی صورت گیرد و این کار نیز اجرا شد

به هر حال مردم فارس منتظرند این بار که زمین چمن مورد مرمت قرار گیرد طوری اقدامات حفاظتی و نگهداری در آن دنبال شود که حیثیت ورزش و فرهنگ استان دستخوش بی مسئولیتی و بی تدبیری نشود.