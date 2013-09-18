توضیحات پیمانکار چمن ورزشگاه حافظیه شیراز در خصوص یک گزارش

به گزارش خبرگزاری مهر، این شرکت در خصوص گزارشی با عنوان "چمن ورزشگاه حافظیه یا زمین خاکی/ حیثیت ورزش فارس دستخوش کارهای غیرکارشناسی" که چندی پیش در مورد تخریب زمینی چمن در خبرگزاری مهر منتشر شده بود طی نمابری توضیحاتی را ارائه داده است.

در توضیحات این شرکت آمده است: اعتبار قرارداد این شرکت و اداره کل فارس در حدود شش میلیارد ریال است و نه 15 میلیارد ریال که با افزایش به یکباره قیمتها در مدت اجرای زمین در سال گذشته، ارزش ریالی قرارداد آن تا نصف کاهش یافت، بنابر این سودی متوجه پیمانکار احداث نشده است، لذا اگر 15 میلیارد ریال صحیح باشد مابقی شش تا 15 میلیارد که هر روز مبلغ آن را بالاتر می برند به این شرکت پرداخت شود.

اجرای زمین چمن مذکور طی پنج ماه از زمان خاکبرداری تا برگزاری موفق و رسمی مسابقات لیگ 91 بطول انجامید که خود یک رکورد بی نظیر در ایران محسوب می شود. رکورد قبلی ساخت و احداث زمین چمن مربوط به تختی آبادان که متعلق به این شرکت است، مراتب تقدیر و تشکر تیمهای شرکت کننده از زمین چمن تختی آبادان در مورد کیفیت چمن و زمین به این شرکت ارسال و قابل ارائه می باشد. در استقبال از رئیس جمهور در آبادان بیش از 40 هزار نفر روی زمین مذکور یک روز تمام هلهله کرند و خسارتی بهمراه نداشت.

از زمان شروع بازسازی چمن حافظیه کرارا بر احداث ایستگاه پمپاز آب و فیلتراسیون ، تامین روشنایی شب برای آبیاری و احداث خزانه تولید چمن رول و تجهیزات مربوطه و... تاکید شد که تنها نور روشنایی شب در مورخه 1/6/92 پس از بروز و توسعه خسارت و درخواستهای مکرر تامین شد. نوشدارو پس از مرگ سهراب

بنابر بند 3 در تمامی طول ماههای خرداد و تیر و مرداد و تا 1/6/92 آبیاری با اطلاع کامل کارفرمای محترم بالاجبار در طول روز و در گمای 46 درجه انجام میشده است بنابر این انواع سمپاشی و کودهای تقویتی هیچگونه کمکی به جلوگیری از توسعه تخریب نمی توانسته داشته باشد، حضرت مولانا فرموده اند:

اول دفع شر موش کن آنگه اندر جمع گندم کوش کن

بنابر این امکان جلوگیری از توسعه تخریب بدون انتقال آبیاری به شب عملا امکان پذیر نبوده لذا مسئولیت ناشیه متوجه پیمانکار نیست.

فقدان زیرساختهای اساسی نگهداری چمن شامل ایستگاه پمپاژ آبیاری سبب گردید پیشرفته ترین سیستم هوشمند آبیاری آلمان perrot منصوبه تاکنون بلااستفاده در زمین باقی بماند. در صورت تامین و راه اندازی ایستگاه پمپاژ و فیلتراسیون سیستم هوشمند آبیاری بدون حضور نیروی آبیاری می توانسته حتی در تاریکی شب به طور اتوماتیک و برنامه ریزی شده آبیاری را انجام دهد . لذا این شرکت در این خصوص مسئولیتی ندارد و عواقب ناشیه بر عهده این شرکت نیست.

علی رقم انجام کامل تعهدات(زیر نظر دستگاه نظارت و اداره مهندسی) طبق دستورالعمل نگهداری ابلاغ شده از طرف اداره ورزش توسط پیمانکار ، قراردادی فی مابین مبادله نشده است و به عبارت واضح زمین چمن مذکور تحویل موقت شده است اما پیمانکار نگهداری ندارد لذا طرح شکایت مطرح شده از چه کسی باید صورت پذیرد؟

طی هشت ماه گذشته مبلغی بعنوان حق الزحمه ازطرف اداره ورزش فارس پرداخت نشده لذا از شروع تخریب در گرمای شدید 46 درجه توام با سکون هوا از اواخر تیرماه مشکلات مالی فشار زیادی به پیمانکار وارد کرده است.

طبق قرارداد بازسازی و استانداردهای بین المللی بهره برداری یک جلسه مسابقه و هفته بعد یک تمرین و یک مسابقه توافق شد اما بطور مثال شاهد برگزاری علاوه بر سه جلسه تمرین و دو جلسه مسابقه در هفته پیش از مسابقه با استقلال ، مسابقات کشوری پرتاب دیسک و نیزه، دوومیدانی و مسابقات استانی دوومیدانی و همچنین بهره برداری هر روزه دوندگان دوومیدانی از زمین مذکور است انیگونه بهره برداری کاملا بر خلاف قرارداد احداث و استانداردهای بین المللی است.

در خردادماه 92 عالیترین مقام تکنولوژی کشور بطور اختصاصی از زمین چمن کامل آماده حافظیه بازدید و مراتب تقدیر و تشکر عوامل اداره کل از پیمانکار احداث به ایشان و هیئت همراه اعلام و کیفیت بی نظیر چمن آن مورد تشویق قرار گرفت. سطح تکنولوژی فنی این سیستم چمن پیشرفته در مقایسه با نتلون انگلیسی به نسبت یک به پنج برآورد شده است.

علت عدم برگزاری مسابقات در لیگ91 در زمین چمن حافظیه نتایج ضعیف تیم آقای یاوری در روی این زمین بود نه عدم توانایی چمن در تحمل مسابقات(به علت اینکه روی چمن مصنوعی تمرین کرده بودند.یادآوری پنج گلی که از استقلال روی همین چمن خوردند یا چهار گلی که از تیم پرپولیس خوردند و همینطور سریعترین گل لیگ 91 را تیم فجر خورد).

همواره استاندارد دوگانه برای زمینهای چمن برای این شرکت مشکل ساز شده است بطور مثال اگر همین میزان مسابقات کشوری پرتاب نیزه و دیسک و استانی زنان و مردان دو ومیدانی و تمرینات تیم فجر قبل از مسابقات روی چمن آزادی انجام شود همه مدیران ورزشی و غیر ورزشی و همه رسانه های کشور معترض می شوند اما در خصوص حافظیه شیراز حتی اعتراض غیر رسمی هم نشد. خزانه چمن رول آزادی 14 هزار متر مربع است و تاکنون بیش از دو بار کاملا مصرف شده اما حافظیه حتی ایستگاه پمپاژ آب ندارد. چرا عده ای با اهداف برنامه ریزی شده، هماهنگ شده اند تا آنچه آلمانیها و هلندی ها در آزادی اجرا کرده اند حفظ شود؟ چرا از زمین چمن نقش جهان اصفهان که کاملا همزمان با همین حافظیه زیر کشت رفته خبری تهیه نمی کنید و بررسی نمی شود چرا زمین چمن آن حتی یکبار هم کاملا سبز نشده است با این حال پیمانکار چمن استادیوم میانرود شیراز شده است و چرا شرکت توسعه طی چهار سال گذشته و پس از ابطال مناقصه گرگان و بندرعباس توسط سازمان بازرسی ، مناقصه چمن برگزار نکرده است و فقط بدون مناقصه عمومی مجری زمینهای بی کیفیت کشور شده است ، چرا در استادیوم غدیر اهواز که قرار بود حداقل بازیهای پرسپولیس و استقلال روی آن انجام شود هیچ بازی انجام نمی شود؟ آنجا بیت المال هدر نمی رود؟ ... چرا سردار جنگل بلااستفاده مانده است؟....

سرنوشت چمن استادیوم های نقش جهان اصفهان، سردار جنگل ، کاشان ، گرگان و... بررسی شود و همچنین استادیوم غدیر اهواز که پس از یکسال و نیم هیچ بازی رسمی لیگ برتری روی آن انجام نشده است بررسی شود تا بدانند دلسوز ورزش کشور هستید یا ...

در مسابقات کشوری 31 استان روی چمن حافظیه دیسک و نیزه پرتاب کرده اند ، در مسابقات استانی هم همینطور ، آیا زمین چمن آزادی می تواند میزبان سال جاری مسابقات کشوری، استان تهران و بهره برداریهای روزانه دوومیدانی و تمرینات استقلال یا پرسپولیس باشد؟؟؟

چرا مدیران استانی و ارباب رسانه ای عزیز در زمان بهره برداری بی رویه و غیر استاندارد از حافظیه شیراز یاد آبرو و حیثیت آینده نبوده اند؟ مگر خودشان اخبار آن را پوشش نمی داده اند که حالا دم از شکایت می زنند؟؟؟ مدیران فارس هیچ مقاومتی بر اجرای بهره برداری استاندارد از خود نشان نمی دهند.

با همه این احوال در پی بروز بیماری قارچی ناشی از بهره برداری بیش از حد و آبیاری روزانه هم اکنون مراحل احیاء به سرعت انجام می شود.

توضیحات مهر

با تشکر از دقت نظر پیمانکار پروژه مذکور که اقدام به توضیح مشکلات زمین چمن حافظیه کرده است، ذکر این نکته ضروری است که پیمانکار این پروژه در مورد بهره برداری غیر استاندارد و بی رویه از زمین چمن، عدم همکاری اداره کل درباره تامین نیازهای مختلف نظیر ایستگاه پمپاز، سیستم هوشمند آبیاری و.... مواردی مطرح کرده است.

در این خصوص ضمن اینکه در نهایت، کم توجهی و کم تدبیری مسئولان مربوطه در اداره ورزش و جوانان را نمی توان در تخریب این ورزشگاه کتمان کرد که باید به نوبه خود مورد رسیدگی قرا گیرد، پاسخ به این موضوع نیز ضروری است که زمانیکه اداره کل نسبت به این موضوعات توجه لازم را نشان نداده و یا به بهره برداری خارج از استاندارد اصرار شده چرا مراتب به رسانه ها انعکاس داده نشده است.