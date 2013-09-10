مهدی محسنیان راد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به انتخاب حسین انتظامی به سمت معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اظهار داشت: آقای انتظامی 2 ویژگی مهم دارد نخست اینکه تجربه مطبوعاتی بالایی دارد و از نظر مدیریت و تنوع کارهای مطبوعاتی، در همه حوزه‌ها تجربه دارد و کار کرده است و زبان حوزه مطبوعات را می‌شناسد و دوم اینکه تحصیلات مرتبط با مطبوعات را دارد که متاسفانه این مساله در سال‌های اخیر خیلی مد نظر نبوده است.

این استاد علوم ارتباطات ادامه داد: آقای انتظامی خصوصا در 10 سال اخیر به صورت تخصصی تحصیلات علمی و آکادمیک حوزه ارتباطات را دنبال کرده است و در این سمت می‌تواند از منشاء دانش خود استفاده کند.

وی افزود: من انتخاب ایشان را انتخابی امید آفرین برای معاونت مطبوعاتی می‌دانم چون تجربه و تخصص که ضرورت مدیریت این حوزه است درایشان وجود دارد.

محسنیان راد ادامه داد: متاسفانه در ایران مطبوعات صاحب نداشته است. هر کسی از راه رسیده از هر مقامی و از هر نهادی برای مطبوعات تعیین تکلیف کرده است. در این شرایط انتظامی کسی است که چون مطبوعات را می‌شناسد، می‌تواند وارد گفتگوی درست با جریان‌های قدرت شود و از فشارهای بی‌جا بر مطبوعات جلوگیری کند.

وی تاکید کرد: من معتقدم این معاونت مطبوعاتی ارشاد، در مقایسه با همه پست ها شانی در حد وزیر دارد و بسیار حساس و مهم است و فردی که اتنخاب می شود باید بسیار توانمند باشد که بتواند در مقابل پیامدها و فشارها پاسخگو باشد.