سال تحصیلی بنیاد ایران شناسی آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس مصوبه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مبنی بر آغاز سال تحصیلی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی از نیمه دوم شهریورماه، به منظور ایجاد تعادل زمانی بین نمیسالِ تحصیلی اول و دوم و نیز بر اساس تقویم دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی، نیمسال اول سال تحصیلی 93-92 دانشجویان رشته ایرانشناسی در بنیاد ایرانشناسی آغاز شد.
از سال 1383 تا 1388 پذیرش دانشجو در مقطع كارشناسیارشد رشته ایرانشناسی در سه گرایش «عمومی»، «تاریخ» و «فرهنگ مردم، آداب و رسوم و میراث فرهنگی» در بنیاد ایرانشناسی صورت پذیرفته است و از سال 1388 تاكنون با اضافه شدن گرایش «اصول نسخهشناسی و مرمت نسخههای خطی و نسخهآرایی»، به آموزش دانشجویان در این گرایش پرداخته میشود.
مقطع دكتری «ایرانشناسی» بنیاد ایرانشناسی نیز از سال 1391 اقدام به پذیرش 3 دانشجو در این مقطع کرده است. پذیرش دانشجویان در هر دو مقطع كارشناسیارشد و دكتری با همكاری دانشگاه شهید بهشتی صورت میپذیرد و دانشنامه دانشآموختگان به امضای ریاست دانشگاه شهید بهشتی و ریاست عالی بنیاد ایرانشناسی میرسد.
به علاوه دانشجویان از امكانات دانشگاه شهید بهشتی و بنیاد ایران شناسی به صورت مشترک بهرهمند میشوند و اسكان دانشجویان شهرستانی در خوابگاههای دانشگاه شهید بهشتی صورت میپذیرد.
در سال تحصیلی جدید 34 نفر دانشجو در 4 گرایش كارشناسیارشد، از سوی سازمان سنجش كشور، به بنیاد ایرانشناسی معرفی شدهاند كه از این میان 8 نفر در گرایش «عمومی»، شامل 3 نفر آقا و 5 نفر خانم؛ 8 نفر در گرایش «تاریخ»، شامل 2 نفر آقا و 6 نفر خانم؛ 10 نفر در گرایش «فرهنگ مردم و میراث فرهنگی»، شامل 2 نفر آقا و 8 نفر خانم و 8 نفر در گرایش «اصول نسخهشناسی و مرمت نسخههای خطی»، شامل 2 نفر آقا و 6 نفر خانم بودهاند. همچنین 4 نفر در مقطع دكتری «ایرانشناسی» برای سال تحصیلی جدید، جهت ثبت نام به این بنیاد معرفی شدهاند.
در راستای قرارگیری دانش ایرانشناسی در جایگاه اصلی خود، این امر بدون داشتن منابع انسانی متخصص و کارآمد امکانپذیر نخواهد شد. دانشآموختگان ایرانشناسی كه منابع انسانی این دانش را تشکیل میدهند میتوانند مهمترین ابزار معرفی فرهنگ، هنر و دانش ایرانشناسی و توسعه آن در داخل و خارج از کشور باشند.
بنابراین هدف كلی از ایجاد دوره تحصیلات تكمیلی در زمینه دانش ایرانشناسی در بنیاد ایرانشناسی را میتوان موارد زیر برشمرد:
ایجاد محیط مناسب برای مطالعه، تحقیق و بهرهگیری دانشپژوهان و دانشجویان علاقهمند به مباحث ایران شناسی.
ارتقای دانش افراد متخصص در زمینه ساماندهی مفهومی و درک از مسایل ایرانشناسی.
توسعه دامنه پژوهش، سامانمند ساختن و هماهنگ كردن پژوهشهای علمی در زمینه ایرانشناسی.
كمک به ارتقای سطح آگاهی فرهیختگان، گروههای اجتماعی و فرهنگی مردم ایران از پیشینه تاریخی تمدن و فرهنگ ایران.
تربیت استادان، محققان و مدیران توانا برای تدریس، تحقیق و اداره امور واحدهای ایرانشناسی در داخل و خارج از كشور.
تربیت مدیران شایسته و توانا برای اداره امور فرهنگی، اجتماعی، منطقهای و استانی كشور و رایزنیهای فرهنگی و رسانهای داخل و خارج از كشور.
آگاهی، مطالعه و بررسی و نقد ارزیابی پژوهشهای انجام یافته و دستآوردها و منابع مكتوب ایرانشناسی، در راستای جهت دهی به تحقیقات و گسترش دامنه مطالعات و نوآوریهای ایرانشناسی.
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