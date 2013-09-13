فرار تبعه کره جنوبی پس از 41 سال اسارت در کره شمالی/ کشته و زخمی شدن 58 نفر در فیلیپین

شبه جزیره کره

آسوشیتد پرس در مطلبی از فرار " جئون ووک پیو" تبعه 68 ساله کره جنوبی بعد از 41 سال اسارت از کره شمالی خبر داد که نیروهای این کشور وی را در سال 1972 در آبهای دریای زرد ربوده بودند.

خبرگزاری یونهاپ نیز از کمک 920 هزار دلاری سازمان ملل به کره شمالی با هدف جبران خسارات ناشی از سیل اخیر در این کشور خبر داد.

از سوی دیگر، خبرگزاری کیودو در گزارشی از تصمیم آمریکا و کره جنوبی برای اعزام نکردن مقامات دولتی به نشست شش جانبه درباره برنامه هسته‌ ای کره‌ شمالی خبر داد که قرار است اواخر ماه جاری در پکن برگزار شود.

رزنامه چوسون ایبو نیز در گزارشی نوشت در پی بالا گرفتن شایعات در خصوص رابطه نامشروع دادستان کل کره جنوبی در سال 1999 و داشتن یک فرزند، قضات این کشور خواستار استعفای دادستان کل شدند.

این درحالیست که چائه دانگ ووک ضمن رد این شایعات اعلام کرد که برای اثبات ادعای خود حتی حاضر است آزمایش "دی ان ای" بدهد.

چین

به نوشته رویترز، وانگ گوآنژونگ رئیس ستاد کل ارتش آزادی بخش خلق چین بار دیگر خواستار پایان ادامه دخالت های آمریکا در روابطش با ژاپن و مداخله واشنگتن در قضیه مالکیت جزایر مورد مناقشه در دریای چین شرقی شد.

این رسانه غربی در خبر دیگری می نویسد: نماینده ارشد پکن در هنگ کنگ، ثبت نام آزاد برای نامزدی رهبر آتی در این شهر را رد و انتخاب هر نامزد را منوط به تصمیم شورای نمایندگان کمیته نام نویسی دانست.

هند

شبکه خبری بی بی سی نیز از محکومیت چهار متهم تجاوز گروهی به یک دختر 23 ساله هندی به مرگ و متهم پنجم به سه سال حبس به دلیل آنکه هنگام ارتکاب جرم کمتر از 18 سال سن داشت، خبر داد.

این حکم پس از آن صادر شد که گروهی از معترضان با تجمع مقابل دادگاه شعارهایی همچون "دارشان بزنید" را سر دادند.

رسانه های هندی نیز از احتمال آزمایش موشک قاره پیما "آنگی 5" با قابلیت حمل کلاهک هسته ای از سوی هند در سواحل ایالت اودیشا در روز یکشنبه خبر دادند.

همچنین در پی کشته شدن پنج نفر در جریان تبادل آتش در منطقه کشمیر هند فعالان حقوق بشر به خیابانها آمده و خواستار توقف این حملات شدند.

ژاپن

خبرگزاری کیودو گزارش داد در صورتیکه هیچ کدام از رآکتورهای هسته ای در زمستان جاری کار نکند، غرب ژاپن با کمبود برق روبرو خواهد شد.

فیلیپین

رسانه های خبری همچنین از کشته شدن 18 نفر و زخمی شدن 40 فرد دیگر در جریان درگیری میان نیروهای دولت فیلیپین و اعضای کمیته صلح جبهه آزادی بخش ملی مورو در شهر زمبوآنگا در جنوب این کشور خبر دادند.

از سوی دیگر، پس از آنکه دولت فیلیپین به کمیته صلح جبهه آزادی بخش ملی مورو اولتیماتوم داد تا تسلیم شوند، شورای شهر زمبوآنگا دستور تخلیه کامل مناطق مسکونی را در دست کم شش منطقه در این شهر داد.

در جریان درگیریهای اخیر میان نیروهای امنیتی فیلیپین و شورشیان جنوب این کشور، پنج روستا در شهر زمبوآنگا تاکنون اشغال شده، چندین خانه آتش گرفته و شماری ربوده شدند.