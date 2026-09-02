https://mehrnews.com/x3cXQx ۱۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱:۳۸ کد مطلب 6936073 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۱۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱:۳۸ اجتماع محله اقبال مشهد با حضور فرماندار مشهد- شامگاه چهارشنبه سید حسن حسینی، فرماندار مشهد در اجتماع محله اقبال حضور یافت. دریافت 17 MB کد مطلب 6936073 کپی شد مطالب مرتبط اسکوتر صورتی «حسنا» در بلوار وکیلآباد مشهد جا ماند روایت مشهدی ها از رشادت رهبر شهید انقلاب در جریان زلزله فردوس تحقیقات ویژه درباره حادثه بلوار وکیلآباد مشهد وقتی امام شهید پای کار مردم زلزلهزده ایستاد تصاویری دلخراش از حادثه خونین بولوار وکیلآباد مشهد سخنرانی شهردار تهران در جمع مردم مبعوث شده مشهد قرار مشهدی ها به شب ۱۸۸ رسید فرماندار مشهد:علت تصادف بلوار وکیل آباد ترافیکی بوده است برچسبها مشهد بیعت با رهبر انقلاب رهبر شهید فرماندار مشهد
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