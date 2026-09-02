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۱۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱:۳۸

اجتماع محله اقبال مشهد با حضور فرماندار

اجتماع محله اقبال مشهد با حضور فرماندار

مشهد- شامگاه چهارشنبه سید حسن حسینی، فرماندار مشهد در اجتماع محله اقبال حضور یافت.

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کد مطلب 6936073

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