علیمردانی: پرداخت مطالبات بازنشستگان به آینده موکول نشود

به گزارش خبرنگار مهر، منصور علیمردانی در نطق میان‌دستور خود در نشست علنی امروز (چهارشنبه ۱۱ شهریورماه) مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: مردمی که در تحریم، جنگ اقتصادی، بحران و فشار معیشتی پای ایران ایستادند، امروز سؤال روشنی دارند که ما برای زندگی آنها چه کرده‌ایم؟

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس افزود: مردم معجزه نمی‌خواهند؛ کار، عدالت، امنیت اقتصادی و پاسخ روشن می‌خواهند. بازنشسته‌ای که یک عمر برای کشور کار کرده، حق دارد با حقوق خود زندگی آبرومندانه‌ای داشته باشد.

وی تأکید کرد: متناسب‌سازی حقوق، پرداخت مطالبات، درمان و رفاه بازنشستگان لطف دولت نیست، بلکه حق مردم و تکلیف قانونی دولت است و نباید این حقوق با وعده‌های جدید به آینده موکول شود.

علیمردانی با اشاره به مشکلات اشتغال گفت: پرداخت ۱۵۰ میلیون تومان وام به معنای ایجاد اشتغال نیست؛ جوان شغل واقعی، درآمد مناسب و امنیت شغلی می‌خواهد.

وی با انتقاد از بلاتکلیفی نیروهای شرکتی و قراردادی اظهار کرد: هزاران نیروی شرکتی و قراردادی با وجود سال‌ها خدمت، همچنان آینده شغلی خود را نمی‌دانند. چرا تعیین تکلیف این نیروها پیچیده شده و چه کسانی از ادامه این بلاتکلیفی سود می‌برند؟ مجلس نباید در برابر این مسئله سکوت کند.

نماینده مردم ابهر در مجلس افزود: برای اشتغال پایدار، باید هم قدرت خرید کارگر حفظ شود و هم هزینه‌های تولید منطقی باشد.

علیمردانی گفت: جوانی که قصد ازدواج دارد، با اجاره‌های سنگین و هزینه‌های سرسام‌آور زندگی مواجه است و در باتلاق نهضت ملی مسکن گرفتار شده است.

وی تصریح کرد: مردم حق دارند بدانند خانه‌هایشان چه زمانی تحویل می‌شود و تعهد دولت و متقاضی چیست. نمی‌توان از مردم پول گرفت، سال‌ها آنها را در انتظار گذاشت و حتی قرارداد شفاف در اختیارشان قرار نداد.

کشاورز با شعار تولید نمی‌کند

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به مشکلات کشاورزان گفت: کود، بذر، ماشین‌آلات و سایر نهاده‌ها گران شده و کمبود گازوئیل، آب و برق نیز فشار مضاعفی به کشاورز وارد کرده است.

وی افزود: کشاورز با شعار تولید نمی‌کند؛ بلکه به امنیت نهاده، آب، انرژی و صرفه اقتصادی نیاز دارد. بحران آب شرب، کشاورزی و صنعت نیز نیازمند برنامه‌ای جدی و بلندمدت است و این بحران بیش از آنکه ناشی از کمبود باشد، ناشی از بحران مدیریت است.

علیمردانی همچنین با انتقاد از قطعی برق گفت: قطعی برق یعنی کاهش تولید، تهدید اشتغال و فشار بیشتر بر زندگی مردم و نمی‌توان از تولیدکننده انتظار رشد اقتصادی داشت، اما برق پایدار در اختیار او نگذاشت.

وی ادامه داد: چرا جوان و تولیدکننده برای دریافت یک تسهیلات کوچک باید ماه‌ها در صف بمانند، اما برخی بانک‌ها بنگاه‌داری کنند و منابع مالی را در مسیرهای غیر به کار گیرند؟ بانک باید خدمتگزار اقتصاد باشد، نه اقتصاد خدمتگزار بانک.

نماینده مردم ابهر تأکید کرد: فرار مالیاتی و فعالیت‌های غیرشفاف اقتصادی باید بدون تعارف مورد برخورد قرار گیرد. نمی‌توان از کارمند و کارگر مالیات گرفت، اما برخی فعالیت‌های بزرگ اقتصادی با فرار مالیاتی یا معافیت‌های غیرمنطقی از زیر بار مسئولیت شانه خالی کنند.