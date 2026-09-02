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۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۵۶

خانواده مقتول رضایت نداد؛ خواننده بابلی قصاص شد

خانواده مقتول رضایت نداد؛ خواننده بابلی قصاص شد

بابل- حکم قصاص خواننده محلی بابلی که حدود چهار سال پیش در نزاع در یکی از کافه‌های بابلسر مرتکب قتل یک جوان بابلی شده بود، در زندان بابل اجرا شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، خواننده محلی بابلی حدود چهار سال پیش در پی وقوع نزاع در یکی از کافه‌های بابلسر مرتکب قتل یک جوان بابلی شده بود.

در این حادثه که حدود چهار سال قبل در یکی از کافه‌های بابلسر رخ داد، یک جوان بابلی در جریان نزاع جان خود را از دست داد و متهم پس از طی مراحل قضایی به قصاص محکوم شد.

پیش از این قرار بود حکم قصاص این محکوم صبح روز ۱۸ خرداد ۱۴۰۵ اجرا شود که با توجه به فرارسیدن ماه محرم و ایام سوگواری سیدالشهدا(ع) و برای فراهم کردن فرصت بخشش از سوی خانواده مقتول با موافقت دادستان بابلسر اجرای حکم به تأخیر افتاد.

در آن زمان، اولیای دم نیز با درخواست مهلت برای پیگیری جلب رضایت و گذشت احتمالی موافقت کردند.

با پایان مهلت مقرر و بی‌نتیجه ماندن تلاش‌ها برای جلب رضایت اولیای دم، سرانجام حکم قصاص صبح چهارشنبه در زندان بابل اجرا شد.

کد مطلب 6935511

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    نظرات

    • IR ۰۳:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۲
      48 111
      پاسخ
      گذشت،خصلت بزرگان هست،که هرکسی ندارد،
      • IR ۰۸:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۲
        48 10
        گذشت زیاد باعث گستاخی خطاکاران و افزایش جنایت می شود
      • زن IR ۰۸:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۲
        40 7
        به وقتش شما گذشت کن و بزرگی کن
      • محمد عرفان معتمد IR ۰۹:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۲
        42 8
        اگه عزیز خودت باشه باز همینو میگی؟
      • اسماعیل IR ۱۰:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۲
        31 8
        زدی ضربتی. ضربتی نوش کن
      • IR ۱۱:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۲
        25 5
        ۱۰۰درصد.ولی نبایدچون خواننده اس قتل بکنه
      • محمد حسین IR ۱۲:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۲
        33 4
        الان یکی پسر تورو بکشه تو رضایت میدی؟
      • فرزان IR ۱۲:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۲
        41 5
        قصاص هم حقه، شما جای اونا نیستید. اگر همش هم بخشش باشه، جنبه ندارن خیلی ها، میکشن و میزنن،میگن دیه میدیم
      • IR ۱۳:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۲
        40 3
        البته چون یکی دیگه کشته شده ما حرف گذشت میزنیم اگه برای خودمون اتفاق بیفتد بازم این تفکر رو داریم ؟؟
      • IR ۱۴:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۲
        17 3
        پس اون موقع حق مقتول چه میشود
      • الماس IR ۰۰:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۳
        8 0
        حکمش عادلانه بوده
      • حسن IR ۰۷:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۷
        5 0
        این جوکها دیگه قدیمی و نخ نما شده. اگه جوان رعنای شما رو میکشتن هیچوقت از این جملات نمیگفتی
    • هموطن IR ۰۸:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۲
      16 7
      پاسخ
      دوتا جوان رفتن دوتاخانواده داغدار شدن، چرااااااااااا؟
    • محمد IR ۰۸:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۲
      13 24
      پاسخ
      باور کنید الان که حکم اجرا شده ، خانواده مقتول مطمئن باشید پشیمان هستن .
    • ناشناس GB ۰۹:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۲
      27 10
      پاسخ
      عدالت باید اجرا میشد خون در برابر خون
    • IR ۱۱:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۲
      14 12
      پاسخ
      خیلی ناراحت کننده س خدایی حا لم گرفته همیشه به ترانه مشهو رش گوش میدادم خدا رحمتش کنه یه لحظه خشم دو تا خانواده رو عزادار کرد
      • محمد IR ۰۱:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۳
        1 4
        در عفو لذتی است که در انتقام نیست
    • مهرناز IR ۱۱:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۲
      11 19
      پاسخ
      خداوند بخشنده و مهربان است ،پس انسانها هم باید ببخشند تا بخشیده شوند ،درسته سخته ولی باید بخشید گنهکاری گنه کرد و پشیمان شد ز کردارش، گنهکار پشيمان را نبخشیدن ستم باشد،خدا خیرتون بده انشالله به هر کسی که می‌بخشد
    • ناشناس IR ۱۳:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۲
      42 6
      پاسخ
      ولکم فی القصاص یااولی الباب کار خوبی کردند که رضایت ندادند نمیشه که جوانی را کشت و بعد فشار بیاورند تا قاتل قصاص نشود
    • IR ۱۳:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۲
      36 4
      پاسخ
      خداوند به هردو خانواده صبر عنایت فرماید نمیشه .خدا هیچ کسی را در این موقعیت قرار ندهد
    • حمید رضا IR ۱۴:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۲
      21 17
      پاسخ
      واقعا چهار سال زندان خودش درس و عبرت براش بود ای کاش رضایت میدادن و مهربانی گذشت به جامعه بر میگشت حالا مگه با بدار اویختن چی شده
    • IR ۰۱:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۳
      4 1
      پاسخ
      همگی یا از نگاه خانواده قاتل گفتید یا مقتول بنده از نگاه بیطرف *قاضی*میگم اگر رضایت و بخشش اتفاق افتاد یک نفر مروج اجتماعی بیشتر میشه اگر قصاص اتفاق افتاد یک نفر فاسد از اجتماع کم میشه همه چیز بستگی داره به عملکرد قاتل ماجرا بعد از جرم
    • IR ۰۱:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۳
      11 3
      پاسخ
      زنده باد قوه قضاییه محترم فقط انشاالله قانون برای همه یکسان باشد
    • علی بیرانوند. IR ۰۷:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۳
      4 4
      پاسخ
      قتل باید درجه بندی بشه بعضی مواقع آدم از خودش دفاع می‌کنه.
    • علی IR ۱۲:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۳
      0 4
      پاسخ
      بنظر من یک‌حبس طولانی با نظر خانواده مقتول بهتر از قصاص است یعنی فقط بخشش از طرف اولیای دم باشد به شرط بدون مزاحمت

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