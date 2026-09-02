خانواده مقتول رضایت نداد؛ خواننده بابلی قصاص شد

به گزارش خبرگزاری مهر، خواننده محلی بابلی حدود چهار سال پیش در پی وقوع نزاع در یکی از کافه‌های بابلسر مرتکب قتل یک جوان بابلی شده بود.

در این حادثه که حدود چهار سال قبل در یکی از کافه‌های بابلسر رخ داد، یک جوان بابلی در جریان نزاع جان خود را از دست داد و متهم پس از طی مراحل قضایی به قصاص محکوم شد.

پیش از این قرار بود حکم قصاص این محکوم صبح روز ۱۸ خرداد ۱۴۰۵ اجرا شود که با توجه به فرارسیدن ماه محرم و ایام سوگواری سیدالشهدا(ع) و برای فراهم کردن فرصت بخشش از سوی خانواده مقتول با موافقت دادستان بابلسر اجرای حکم به تأخیر افتاد.

در آن زمان، اولیای دم نیز با درخواست مهلت برای پیگیری جلب رضایت و گذشت احتمالی موافقت کردند.

با پایان مهلت مقرر و بی‌نتیجه ماندن تلاش‌ها برای جلب رضایت اولیای دم، سرانجام حکم قصاص صبح چهارشنبه در زندان بابل اجرا شد.